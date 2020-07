Serena Williams wzmacnia mięśnie przed tenisem. To połączenie dwóch popularnych form ćwiczeń

Serena Williams to prawdziwy wulkan energii. Nawet po zakończonych treningach przygotowawczych do gry w tenisa, gwiazda sportu poświęca czas wolny na kolejne ćwiczenia. Serena lubi próbować różnych form aktywności. Kilka miesięcy temu po raz pierwszy założyła rękawice bokserskie. Williams niedawno podzieliła się na Instagramie jednym ze swoich treningów, które wykonuje pomiędzy ćwiczeniem tenisa. Jest moc!

Serena Williams ostro trenuje - ciąg ćwiczeń nie do powtórzenia!

Tenisistka nie zna czegoś takiego, jak odpoczynek. Dni upływają jej na niesamowicie intensywnych treningach. Na udostępnionym nagraniu widzimy, jak Serena najpierw rozgrzewa ciało, wykonując skoki po drabince położonej na ziemi, następnie przechodzi do podnoszenia hantli, przy jednoczesnych skokach. Dalej widzimy migawki ze skoków na step, kolejne slalomy z pomocą drabinek, ćwiczenia w leżeniu na macie, pozycje z taśmami oporowymi, które wzmacniają nogi, ręce oraz ramiona. Wymachy nogami, rękami z obciążnikami... to zdecydowanie nie jest coś, co powtórzy każdy wielbiciel ćwiczeń. Kondycja Williams jest nieprawdopodobna.

Jestem zmęczona od samego patrzenia.

Serena po prostu trenuje trening.

Ten wycisk to dla ciebie pestka - czytamy w komentarzach pod postem tenisistki.

Z pokazanych pozycji można wywnioskować, iż trening Sereny składał się z połączenia ćwiczeń cardio oraz siłowych. W ten sposób zostaje wzmocniona cała sylwetka, wiele partii mięśni pracuje jednocześnie.

Dieta Sereny Williams

Tak intensywne treningi wymagają odpowiedniego sposobu żywienia. Serena podczas sezonu stosuje... dietę wegańską. W dodatku Williams w tym czasie je posiłki, które bazują jedynie na produktach surowych. Między rozgrywkami pozwala sobie na małe odstępstwa i włącza do codziennego menu nabiał i białe mięso. Trzeba przyznać, że jest to niesamowite, jak jej służy dieta roślinna. Gwiazda tenisa zawsze tryska energią i niesamowitą siłą.