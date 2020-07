Kourtney Kardashian uwielbia te ćwiczenia. Oto prosty zestaw, który pomoże ci wyrzeźbić pośladki

Figurę Kourtney Kardashian podziwia wiele osób. Celebrytka sporo pracuje nad tym, aby utrzymać sylwetkę w takim stanie. Podczas panującej izolacji z powodu koronawirusa, Kourtney kilka razy zmieniała dietę, wracając w końcu do najbardziej efektywnego modelu keto. Jej rutyna obejmuje również ćwiczenia rzeźbiące ciało. Oto zestaw treningowy, który skupia się na pośladkach.

Zgrabne pośladki? Te ćwiczenia poleca Kourtney Kardashian

Mimo życia w ciągłym biegu, Kardashian zawsze wyznacza czas na chwilę ćwiczeń. Zgrabna sylwetka jest dla celebrytki bardzo ważna. Ostatnio w magazynie "Poosh", który prowadzi Kourtney, pojawił się zestaw treningowy, który pomoże w zadbaniu o kształt i mięśnie pośladków. Jakie ćwiczenia należy wykonywać? Każde z nich wykonuj przez minutę, powtórz wszystko w trzech rundach.

Spacer w przysiadzie z taśmami oporowymi

Umieść taśmę oporową tuż nad kolanami, a następnie przyjmij pozycję przysiadu. Gdy zaczynasz spacer, pamiętaj, aby palce stóp były skierowane do przodu, nawet gdy wykonujesz kroki w bok. Ściskaj kolana na zewnątrz, aby uaktywnić górną część pośladka. Pilnuj, by taśma była cały czas napinana i nie zmieniała pozycji.

Rumuński martwy ciąg wykonywany do tyłu

Do tego ćwiczenia potrzebne są odpowiednie obciążniki, które będą dostosowane do naszej wytrzymałości. Chwyć hantle (lub butelki z wodą) w obie ręce. Jedną nogę wysuń do tyłu i unieś stopę, aby ciężar ciała oprzeć na palcach. Następnie wykonaj lekki skłon, w taki sposób, aby tylna noga ugięła się delikatnie w kolanie. Pochyl jednocześnie w stronę podłogi wyprostowane ręce z obciążnikami. Wyprostuj się i zrób kilka kroków do tyłu. Trzymaj proste plecy.

Przysiady bułgarskie z pulsowaniem

Zrób wypad nogą w tył i oprzyj stopę o róg kanapy lub łóżka. Jeśli kondycja ci na to pozwala, chwyć w obie dłonie jeden obciążnik. wyprostuj plecy i odsuń się od kanapy w taki sposób, aby noga w tyle oraz ugięta w kolanie noga z przodu stworzyły kąt prosty. Następnie, pilnując prostych pleców zrób przysiady na nodze, połączone z kilkukrotnym pulsowaniem. Po minucie zamień pozycje nóg.

Ćwiczenie wypychające biodra

Oprzyj łopatki na łóżku lub kanapie, hantle lub butelkę z wodą połóż na udach. Następnie wypchaj biodra w górę w taki sposób, aby wyprostować linię pleców, a nogi zgiąć w kolanach pod kątem 90 stopni. Przytrzymuj dłońmi obciążenie, prostując w łokciach ręce, gdy podnosisz ciało w górę.

Wymach nogą w bok, z użyciem taśmy oporowej

Załóż taśmę treningową na wysokość uda. Następnie zejdź do klęku podpartego i połóż ręce w taki sposób, aby ugiąć łokcie pod kątem prostym. Wtedy odchyl jedną z nóg w bok, naciągając jednocześnie gumę. Jeśli jesteś zaawansowana w ćwiczeniach, spróbuj wyprostować nogę. Wykonuj pozycję przez minutę, następnie zmień nogi.