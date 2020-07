Wspólne treningi Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza zachwycają wiele osób. Para jest dla siebie nawzajem najlepszą motywacją. Podczas pandemii koronawirusa, narzeczony J.Lo stanął na wysokości zadania, opracowując dla ukochanej ćwiczenia. Czwartego lipca, w amerykański Dzień Niepodległości, nie było mowy o opuszczeniu treningu.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez obchodzą Dzień Niepodległości po swojemu

Najpierw tradycyjna gra w rugby na rozgrzewkę, później trening z hantlami i matą, a dopiero na koniec świętowanie! Lopez i Rodriguez nie pominęli ćwiczeń mimo Dnia Niepodległości. Para po rozgrywce z piłką, przeszła do wyciskania hantli. Podczas gdy J.Lo wykonała ćwiczenia skupiające się na bicepsie i górnych partiach ciała, Alex dodał jeszcze do swojego treningu burpees, pompki, wspinaczkę górską oraz joggingiem. Całość naprawdę wyglądała imponująco!

Ćwiczenia z hantlami na górne partie ciała

Jeśli marzą nam się wzmocnione mięśnie ramion, dobrze jest zaopatrzyć się we własne hantle. Nie jest to bardzo drogi sprzęt, a zdecydowanie poprawi nam wyniki treningów na górne partie ciała. Jak je ćwiczyć? Oto kilka przykładów ćwiczeń, które pomogą na wyrzeźbienie ramion.

Ćwiczenie 1 - Push press

Umieść ciężarki w dłoniach i stań w rozkroku. Cały czas pamiętaj o napinaniu mięśni brzucha. Pozycja wyjściowa powinna się składać z rąk zgiętych w łokciach, trzymanych przy ciele i ciężarków trzymanych chwytem młotkowym. Ugnij lekko nogi. Wybijając się ze stóp wypchnij ciężarki do góry. Powoli opuść ręce do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie 2 - Wiosłowanie hantlami w pochyleniu

Zejdź do ćwierć-przysiadu, a następnie pochyl do przodu wyprostowane plecy, a ręce umieść przed sobą tak, aby dłonie znajdowały się mniej więcej na wysokości twarzy. Złap ciężarki podchwytem, czyli w taki sposób, aby wierzch dłoni skierowany był w stronę podłogi. Ćwiczenie polega na przyciąganiu rąk do mostka, prowadząc łokcie przy ciele.

Ćwiczenie 3 - Wznosy przodem

Stan prosto i ściągnij łopatki. W obu dłoniach umieść hantle. Unieś wyprostowane ręce przed siebie do wysokości barków. Opuść je powoli.