Anna Lewandowska wrzuciła kolejne inspirujące przepisy. Naszym faworytem jest tarta marchewkowa z borówkami

Anna Lewandowska przeprowadza kolejne treningi, zapraszając coraz nowszych gości do wspólnych live'ów. Celebrytka nie zapomina, że przy aktywności fizycznej bardzo ważne jest zdrowe odżywianie. Przepisy wrzucane przez trenerkę są wyjątkowo proste w przygotowaniu i pomogą zachować właściwą liczbę kalorii podczas wyzwania.

REKLAMA

Anna Lewandowska wrzuciła nowy jadłospis

Śniadanie - omlet z jogurtem kokosowym i owocami jagodowymi

dwie i pół łyżki płatków owsianych górskich;

dwa jaja kurze;

pół łyżeczki masła klarowanego;

około 1/3 szklanki jogurtu kokosowego;

garść truskawek;

garść borówek amerykańskich;

łyżeczka pszczelego miodu.

Wykonanie: Zmiel płatki na mąkę. Następnie wbij do miski jaja, dodaj zmielone płatki i dokładnie wymieszaj. Na patelni rozgrzej tłuszcz i wlej na nią masę jajeczną. Omlet smaż z obu stron do momentu, aż zetną się jajka. Nałóż jogurt na omlet, całość posyp owocami i polej miodem.

Przekąska - tarta marchewkowa z borówkami

dwie marchewki;

szczypta cynamonu;

szczypta kurkumy;

półtorej łyżki pestek z dyni;

łyżeczka oleju lnianego;

garść borówek amerykańskich;

łyżka pszczelego miodu.

Wykonanie: Zetrzyj marchew na tarce, dodaj cynamon, kurkumę, olej lniany oraz pestki z dyni i dokładnie wymieszaj. Borówki rozgnieć widelcem i wymieszaj z miodem, po czym przełóż masę na marchewkowy spód.

Obiad - pieczony łosoś pod koperkiem i pietruszką z surówką z kapusty i marchewki oraz z kaszą gryczaną

dwie łyżeczki koperku;

dwie łyżeczki pietruszki;

około 1/3 łyżeczki masła klarowanego;

po szczypcie soli i pieprzu;

dwie szczypty ziół prowansalskich;

pół ząbka czosnku;

120 gramów świeżego łososia;

szklanka białej kapusty;

3/4 marchewki;

łyżeczka koperku do sałatki;

łyżeczka soku z cytryny;

około 3/5 łyżki oleju lnianego;

pół łyżeczki miodu pszczelego;

po szczypcie soli i pieprzu;

1/4 szklanki kaszy gryczanej niepalonej.

Wykonanie: Posiekaj koperek i pietruszkę. Rozpuść tłuszcz na patelni, wymieszaj go z przyprawami do ryby i czosnkiem. Łososia przełóż do naczynia żaroodpornego i polej przygotowaną marynatą. Odstaw na kilka minut, rozgrzewając w tym czasie piekarnik do 180 stopni, następnie piecz przez kwadrans w podanej temperaturze. W międzyczasie przepłucz kaszę pod zimną bieżącą wodą i gotuj ją, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przygotuj sałatkę - poszatkuj kapustę, zetrzyj marchew na tarce i posiekaj koperek. Dokładnie wymieszaj składniki, dodaj sok z cytryny, olej i przyprawy. Ponownie zamieszaj.

Przekąska wieczorna - jogurt kokosowy z miodem i pestkami

Kolacja - szybkie risotto ze szparagami

1/3 szklanki ryżu basmati;

150 gramów szparagów;

dwa plastry boczku z wieprzowiny bez kości;

1/3 cebuli;

3/4 ząbka czosnku;

po szczypcie soli i pieprzu.

Wykonanie: przepłucz ryż pod zimną bieżącą wodą i gotuj wg instrukcji na opakowaniu. Wrzuć szparagi do wrzątku i gotuj około siedmiu minut, po tym czasie wyjmij je i pokrój na mniejsze kawałki. Pokrój boczek w kostkę i wrzuć go do garnka. Podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Dodaj czosnek, pieprz i sól. Podsmaż wszystko przez około trzy minuty. Dodaj ugotowany ryż i szparagi, dokładnie wymieszaj. Wlej wodę i duś całość przez dwie minuty.