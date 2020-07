Figura Ewy Chodakowskiej jest godna pozazdroszczenia. Celebrytka podkreśla, że zawdzięcza ją wyłącznie zdrowemu stylowi życia. Trenerka podzieliła się na Instagramie kilkoma wskazówkami, jak walczyć o piękne ciało. Uchyliła też rąbka tajemnicy ujawniając, ile dokładnie waży oraz jakie są jej wymiary.

Ewa Chodakowska podała swoje wymiary i mówi otwarcie o zrobionym biuście

Część fanów gwiazdy zadaje wiele pytań, dotyczących jej wzrostu i wagi. Chodakowska nie ma nic do ukrycia - we wpisie na Instagramie pojawiły się jej dokładne wymiary. Chociaż może wydawać się, że Ewa jest bardzo wysoka (dużo osób twierdzi, że ma ponad 180 cm), wzrost Chodakowskiej to 166-168 centymetrów, przy czym waży około 55 kilogramów. W talii fitgwiazda ma 63 cm a w biodrach 92. Ewa przypomniała, że jej biust nie jest naturalną częścią jej ciała:

Biust się nie liczy, bo biust jest kupiony, takiego nie da się ogarnąć naturalnie. Nie zamierzam ściemniać, że jest inaczej

- odważnie stwierdziła Ewa. Chodakowska nie ma tajemnic przed obserwatorami i nie boi się mówić wprost o swojej sylwetce.

Chcesz mieć piękne ciało? Zacznij ćwiczyć i przejdź na odpowiednią dietę

To, co pokazuję, wypracowałam naturalnie, poprzez zdrowy styl życia (oprócz biustu, to inna para kaloszy). Jeśli taki kierunek ci odpowiada, to zapraszam na matę! Samo się nie zrobi

- zagrzewa Chodakowska do walki. Ewa zaznacza, że jeśli pragniemy, aby nasza sylwetka zmieniła się na lepsze, musimy jeść zdrowo, trenować oraz właściwie się regenerować. Celebrytka namawia do dołączenia do jej trwającego wyzwania treningowego; oprócz lepszego samopoczucia, m.in. wysmuklimy nogi, wyrzeźbimy ramiona, regularne ćwiczenia pomogą też w osiągnięciu płaskiego brzucha. Więcej słów zachęty chyba nie potrzeba.