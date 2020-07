Filip Chajzer wybrał dietę SIRT. Postawił na śniadanie według przepisu Adele. "Znamy się jak łyse (i chude) konie"

Niedawno media wręcz huczały o metamorfozie Adele, która schudła dzięki diecie sirtuinowej (SIRT). Nazwa tego modelu odżywiania pochodzi od sirutin, czyli grupy białek odpowiedzialnych za procesy starzenia się organizmu. Dieta polega na włączeniu do jadłospisu produktów, które zawierają ten konkretny rodzaj białka.

REKLAMA

Dieta sirtuinowa ma coraz więcej zwolenników

Eksperci do spraw żywienia, którzy badają wpływ sirtfood na organizm, zauważają, że włączenie sirutin do menu powoduje szybsze spalanie tłuszczu oraz reguluje metabolizm. Jeżeli chcemy aktywować sirutiny w naszym ciele, musimy wprowadzić do diety produkty bogate w polifenole, które wchodzą w reakcję z białkami. Do takiej grupy żywności należą m.in.:

sałaty, jarmuż, rukola, pietruszka;

orzechy: włoskie, migdały, pistacje;

daktyle;

kapusta, kalafior, brokuły, brukselka, rzodkiew, rzepa;

owoce takie jak: gruszki, winogrona, jagody, truskawki, borówki.

gryka i żyto;

seler razem z nacią;

oliwa z oliwek, koniecznie z pierwszego tłoczenia;

przyprawy: papryka chili, kurkuma, curry, lubczyk;

kawa;

kakao;

zielona herbata;

wino;

gorzka czekolada.

Na ten rodzaj diety zdecydował się niedawno Filip Chajzer. Na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie śniadania według przepisu Adele.

Śniadanie z przepisu Adele. Mam wrażenie, że znamy się jak łyse (i chude) konie - napisał pod postem prezenter.

Nie obyło się bez komentarzy zwolenników diety.

Dieta SIRT? Piłeś zieloną miksturę?

Miałam dzisiaj coś podobnego, tylko zamiast bananów dodałam maliny.

Chudnę od patrzenia.

Filipowi życzymy wytrwałości, a tymczasem smacznego!

Na dietę Adele zdecydowała się niedawno także Jessica Mercedes: