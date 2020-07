Jennifer Lopez rzuciła taneczne wyzwanie Alexowi Rodriguez. Jak poszło narzeczonemu piosenkarki?

Jennifer Lopez jest niezwykle wysportowana. Aby spokojnie wykonywać układy taneczne tworzone do jej utworów, musi utrzymywać nienaganną kondycję. Piosenkarka poświęca dużo czas na treningi. Bardzo często ćwiczy razem ze swoim narzeczonym - motywowanie siebie nawzajem z odrobiną rywalizacji jest doskonałym sposobem na efektywne treningi. Tym razem JLo postanowiła sprawdzić, jak Alexowi pójdzie w... tańcu! Jakie są efekty wyzwania?

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez w tanecznym pojedynku

Na zamieszczonym przez wokalistkę wideo na Instagramie widzimy dwa kadry z uczestnikami tanecznego wyzwania. Alex Rodriguez miał za zadanie powtórzyć ruchy swojej narzeczonej. Jennifer Lopez z wdziękiem pokazuje kolejne figury, odsłaniając przy tym swój niesamowicie umięśniony brzuch. Wokalistka oczywiście poradziła sobie świetnie. Jak wypadł jej narzeczony? Trzeba przyznać, że niezmiernie starał się nadążyć za swoją partnerką i wyszło mu naprawdę dobrze!

Jennifer Lopez odsłoniła umięśniony brzuch

Oprócz zgranych ruchów pary tym, co bardzo rzuca się w oczy na pokazanym wideo, jest brzuch piosenkarki. Jennifer może się pochwalić prawdziwym sześciopakiem! Nic dziwnego - Lopez wkłada dużo pracy i czasu w to, by utrzymać świetną kondycję. Wiele zawdzięcza Alexowi, który potrafi ją świetnie zmotywować, a nawet ułożyć domowe treningi na czas domowej izolacji, wywołanej koronawirusem. Oprócz ćwiczeń w domu, Lopez odwiedza siłownię, gdzie zajęcia przeprowadza jej osobisty instruktor. Efekty starań wokalistki widać gołym okiem.