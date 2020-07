Szczegóły metamorfozy Anety Zając. Tak wygląda dieta i codzienna ćwiczeniowa rutyna aktorki

Aneta Zając jest bardzo aktywna w social mediach. Dzięki temu nietrudno zauważyć, że aktorka jest coraz szczuplejsza. Jej profil na Instagramie zawiera wiele cennych informacji, dotyczących tego, w jaki sposób dba o sylwetkę.

Aneta Zając intensywnie ćwiczy

Zając polubiła się z różnymi sportami. Aktorka jeździ na rolkach, rowerze, gra w tenisa, a zimą znajdziemy ją na stoku narciarskim oraz lodowisku. Warto dodać, że do aktywności fizycznej zachęca swoich synów, którzy polubili taką formę spędzania wspólnego czasu. Aneta często odwiedza siłownię, gdzie ćwiczy pod okiem personalnego trenera, który układa dla niej odpowiednio intensywne zajęcia. Dodatkowo jednym z codziennych rytuałów aktorki jest wykonanie kilku asan. To idealny sposób na pobudzenie ciała do działania. Podczas przymusowej domowej izolacji Aneta dzielnie ćwiczyła w domu, kontaktując się z instruktorem przez internet.

Jak zmieniła się dieta Anety Zając?

Aktorka nie tylko zaczęła się intensywnie ruszać, ale i zmieniła dietę. Zając przyznała, że choć nie męczy się rygorystycznymi zasadami, to stara się jeść zdrowo i z umiarem. Uważne przyglądanie się diecie sprawiło, że aktorka założyła własnego kulinarnego bloga, gdzie dzieli się ulubionymi przepisami.

Zdrowo, szybko, z miłością. Tak wyglądają moja kuchnia i moje gotowanie. W biegu między planem, teatrem, przedszkolem, siłownią staram się zawsze znaleźć czas na przygotowanie posiłku dla mojej rodziny

- czytamy na stronie Zając. Wśród proponowanych dań znajdziemy np. przepis na banany z kozim serem, domową pizzę czy fast foody w wersji fit.