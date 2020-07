Tak wygląda ćwiczeniowa rutyna Nicole Scherzinger. Piosenkarka zdradziła szczegóły dbania o sylwetkę

Przeglądając ostatnie zdjęcia na Instagramie Nicole Scherzinger trudno wyjść z podziwu. Figura celebrytki to marzenie wielu kobiet. Piosenkarka dużo pracuje, aby utrzymać takie rezultaty. Co konkretnie ćwiczy? Szczegóły treningów pojawiły się w "Hello Magazine".

REKLAMA

Ćwiczeniowa rutyna Nicole Scherzinger

Nicole często odwiedza siłownię razem ze swoim partnerem, Thomem Evansem, gdzie mierzą się ze sobą pod czujnym okiem trenera personalnego Glenna Higginsa. Glenn zdradził, że rywalizacja w ćwiczeniach jest dla pary doskonałą motywacją.

Zawsze świetnie jest mieć zarówno Thoma, jak i Nicole w moim studio. Regularnie trenuję Thoma, ale ich wspólne treningi to świetna zabawa. Oboje zawsze dają z siebie 100 procent, a wspólne zajęcia to dla nich najlepsza motywacja

- wyznał Higgins w rozmowie z "Hello Magazine". Nicole oprócz wspólnych zajęć na siłowni korzysta z usług trenera personalnego Paolo Mascitti, którego zajęcia to naprawdę ogromny wycisk. Oprócz tego Scherzinger dużo tańczy, często przemycając elementy układów tanecznych do treningów, co świetnie działa na m.in. mięśnie brzucha.

Przykładowy trening z osobistym instruktorem

Gdy Nicole przebywa w domu w Los Angeles, odwiedza ją trener Paolo Mascitti, aby dopilnować, by piosenkarka zaliczyła właściwy wycisk. Sesje treningowe Paolo zwykle składają się z ćwiczeń HIIT, ukierunkowanych na cztery partie ciała: ramiona, brzuch, pośladki oraz uda. Oprócz intensywnych interwałów zajęcia celebrytki nie mogą odbyć się bez klasycznej deski oraz pompek.