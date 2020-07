Zmęczona po treningu? Nie zapominaj o pełnowartościowym posiłku. Wypróbuj dzienny jadłospis Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska pilnuje, aby osoby, które podjęły jej wyzwanie stosowały właściwą dietę. Zdrowe odżywianie jest niesamowicie ważne, zwłaszcza jeśli właśnie rozpoczęliśmy przygodę z trenowaniem. Nasz organizm spala wtedy więcej kalorii, dlatego musimy pamiętać, aby dostarczać odpowiednio więcej energii oraz potrzebnych witamin i minerałów.

REKLAMA

Dzienny jadłospis Anny Lewandowskiej dla osób, które trenują

Jeżeli naszym marzeniem jest piękna sylwetka, oprócz regularnych treningów należy pamiętać też o odpowiednim jadłospisie. Lewandowska postanowiła pomóc osobom, które biorą udział w jej wyzwaniu i udostępniła przykładowy jadłospis, który zapewni właściwą ilość potrzebnych składników odżywczych.

Śniadanie - Jaglanka z porzeczkami i syropem klonowym

pięć łyżek kaszy jaglanej;

3/4 szklanki mleka kokosowego;

dwie garści czarnych porzeczek;

dwie łyżki syropu klonowego;

dwie łyżki płatków migdałowych.

Przygotowanie: przepłucz kaszę pod zimną wodą przez ugotowaniem. Kaszę ugotuj na mleku roślinnym, wg instrukcji na opakowaniu. Dodaj porzeczki i polej całość syropem klonowym. Posyp wszystko płatkami migdałowymi.

Przekąska poranna - pudding kokosowy

dwuprocentowy jogurt naturalny (150 gramów);

łyżeczka agar-agar;

1/4 łyżeczki cukru kokosowego;

1/4 łyżki laski wanilii;

kostka gorzkiej czekolady;

2-3 garści orzechów nerkowca.

Przygotowanie: Jogurt, cukier, agar i wanilię włóż do rondla, gotuj przez około 5 minut. Przełóż powstały pudding do szklanki i zostaw do przestygnięcia. Następnie wstaw go do lodówki na godzinę. Po tym czasie podawaj deser, posypany czekoladowymi wiórkami i posiekanymi orzechami.

Obiad - filet z kurczaka ze szparagami, suszonymi pomidorami i pieczonymi ziemniakami

130 gramów mięsa z piersi kurczaka bez skóry;

szczypta soli i pieprzu;

ząbek czosnku;

po szczypcie papryki czerwonej słodkiej i ostrej.

szczypta zmielonej kurkumy;

garść szparagów;

pół łyżeczki klarowanego masła;

plaster szynki parmeńskiej,

pięć plastrów suszonych pomidorów;

łyżeczka pietruszki;

dwa ziemniaki;

przyprawy do ziemniaków: 3/4 łyżeczki klarowanego masła; po szczypcie suszonego tymianku i majeranku oraz soli.

Przygotowanie: mięso przypraw solą, pieprzem, czosnkiem przeciśniętym przez praskę, paprykami i kurkumą, odstaw do zamarynowania na co najmniej pół godziny. W międzyczasie przygotuj ziemniaki; obierz je i pokrój w łódeczki, wyłóż na blachę do pieczenia i posyp przyprawami i masłem. Piecz w 180 stopniach przez 25-30 minut. Wrzuć szparagi do wrzątku, gotuj przez około 7 minut. Rozgrzej tłuszcz na patelni, podsmaż pokrojoną w kostkę szynkę, dodaj zamarynowanego kurczaka i smaż przez trzy minuty z każdej strony. Dolej odrobinę wody i duś przez 10 minut. Dodaj pokrojone w paski suszone pomidory. Przełóż gotowe mięso na talerz, obok połóż szparagi i ziemniaki, całość posyp pietruszką.

Przekąska wieczorna - bakalie

orzech włoski;

cztery śliwki suszone.

Kolacja - kasza jaglana z fasolką szparagową i serem feta

trzy łyżki kaszy jaglanej;

garść fasolki szparagowej;

cztery plastry suszonych pomidorów;

1,5 plastra sera feta o 16-procentowej zawartości tłuszczu;

szczypta soli, pieprzu i bazylii.

Przygotowanie: przepłucz kaszę przed gotowaniem pod zimną wodą. Gotuj według przepisu na opakowaniu. Ugotuj fasolkę na parze i pokrój na mniejsze kawałki. Wymieszaj fasolę z kaszą, dodaj pokrojone w plastry pomidory. Sałatkę posyp pokruszonym serem feta i posiekaną bazylią.