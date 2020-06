Rebel Wilson od początków swojej przemiany schudła już około osiemnastu kilogramów. Na tym jednak nie poprzestaje - aktorka nazwała swój rok 2020 rokiem zdrowia. Gwiazda ciężko pracuje, aby trzymać się swoich postanowień i dążyć do celu. Na łamach magazynu "People" pojawiła się informacja, dotycząca stosowanej przez nią diety.

Rebel Wilson stosuje metodę Mayra

Wilson planuje do końca tego roku zejść do wagi 75 kilogramów. Aktorka daje z siebie wszystko na siłowni, przeszła również na dietę. W jednym z udzielonych wywiadów, Rebel przyznała się do stosowania planu dietetycznego, znanego pod nazwą metody Mayra. Magazyn "People" sprawdził, na polega.

Metoda Mayra opiera się na "Mayr Cure", stworzonym prawie sto lat temu przez dr Franza Xavera Mayra, austriackiego lekarza. Mayr wierzył, że większość ludzi zatruwa układ trawienny pożywieniem i tym, w jaki sposób je - czytamy na "People".

Dr Christine Stossier w "The Guardian" podkreśliła, że filozofia Mayra polega na wyeliminowaniu przekąsek, zmniejszenia ilości glutenu oraz nabiału w jadłospisie, a także na zmianie techniki samego jedzenia.

Metoda Mayra - zasady

Posiłki na diecie komponowane są z produktów wysokozasadowych, takich jak warzywa oraz świeże ryby. Dozwolony jest też np. jogurt z mleka owczego oraz chleb orkiszowy. Podczas jedzenia mamy za zadanie każdy kęs przeżuwać około 30 razy, nie możemy również popijać w trakcie. Posiłki spożywamy w co najmniej czterogodzinnych odstępach.

Według entuzjastów takiego modelu odżywiania, dzięki zastosowaniu się do podanych kroków można wyeliminować nietolerancje pokarmowe, wzmocnić układ odpornościowy, a także stracić na wadze, jeśli połączymy dietę z aktywnością fizyczną. Jesteśmy ciekawi, jaki efekt końcowy osiągnie Wilson.