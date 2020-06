Anna Starmach wraca do smaków dzieciństwa. Odkryj przepis na chrupiące gofry

Anna Starmach postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami przepisem na gofry idealne. Chrupiące, złociste i puszyste, które często były atrakcją obowiązkową każdych wakacji. Jeśli odpowiednio wyważymy składniki i posiadamy gofrownicę, przysmak dzieciństwa przygotujemy samodzielnie w domu.

Anna Starmach podzieliła się przepisem na chrupiące gofry

Składniki:

250 gramów mąki pszennej;

250 mililitrów mleka;

jedno jajko;

łyżka cukru;

trzy łyżki oleju;

łyżeczka proszku do pieczenia;

szczypta soli;

dodatki: ulubione owoce lub cukier puder.

Wykonanie: najpierw oddziel żółtko od białka. Wymieszaj żółtko z mlekiem, mąką, proszkiem do pieczenia, olejem, cukrem i solą. Dokładnie zmiksuj. Osobno ubij białko. Następnie delikatnie wymieszaj ubite białko z ciastem. Mocno rozgrzej gofrownicę, ciasto nakładaj chochlą i smaż po 3-4 minuty, aż gofry się zarumienią. Podawaj na ciepło.

Jak przygotować gofry w wersji wegańskiej?

Wiele osób jest uczulonych na nabiał lub stosuje dietę opartą wyłącznie na produktach roślinnych. Nie oznacza to koniecznej rezygnacji z ulubionego deseru. Wegańska wersja jest równie smaczna, co tradycyjna. Naszą ulubioną wersją gofrów w wersji roślinnej jest przepis od "Wegan Nerd". Do wegańskich gofrów potrzebujesz:

kubek mąki pszennej tortowej;

kubek mąki z pełnego przemiału (typ 750);

dwie łyżeczki proszku do pieczenia;

łyżkę mielonego lnu;

3/4 kubka mleka ryżowego lub migdałowego;

1/4 kubka oleju;

dwie łyżeczki soku z cytryny lub octu jabłkowego;

łyżeczki cynamonu;

pół łyżeczki mielonej wanilii;

3-5 łyżek cukru;

szczypty soli;

oleju do smarowania gofrownicy;

do podania: syrop klonowy, pokrojony banan.

Przygotowanie: Przesiej do miski mąkę z proszkiem do pieczenia. Dodaj zmielony len, sól oraz cukier. Wsyp przyprawy i dokładnie wymieszaj mikserem lub trzepaczką. W oddzielnej misce zmieszaj mleko z sokiem z cytryny lub octem i przelej roztwór do reszty składników. Dokładnie zmiksuj do uzyskania jednorodnej, dość gęstej konsystencji. Dodaj olej i ponownie zamieszaj. Przelewaj do gofrownicy za pomocą chochli - smaż od 10 do 15 minut. Podawaj z ulubionymi dodatkami.