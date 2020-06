Julia Wieniawa pierwszy raz na siłowni od wybuchu pandemii. "Tęskniłam"

Julia Wieniawa prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Młoda aktorka wiele czasu poświęca ćwiczeniom, jodze i zdrowemu odżywianiu. Celebrytka chodzi na zajęcia z trenerem personalnym, znanym w środowisku gwiazd, Tadeuszem Gauerem. Po przerwie wywołanej pandemią Wieniawa szczęśliwie wraca na salę treningową.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa pierwszy raz od wybuchu pandemii na siłowni

Julia Wieniawa wróciła do zajęć z osobistym instruktorem

Siłownie powoli zaczynają funkcjonować, choć nadal obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. Julia w końcu jest w swoim żywiole, celebrytka nie kryje, jak bardzo brakowało jej zajęć na sali. Jak widzimy na nagraniu, Wieniawa nie wyszła z formy; jej kondycja nadal może stanowić wzór do naśladowania. Aktorka dzielnie wykonuje kolejne powtórzenia deski z naprzemiennym dotykaniem ramion oraz brzuszki z podnoszeniem ciężarków nogami, na specjalnej ławce. Pod koniec treningu Julia wskoczyła na bieżnię, aby przebiec odpowiednią trasę.

Siłownie otwarte na specjalnych zasadach

Mimo że możemy już wyjść z domu i udać się na ulubioną siłownię, musimy pamiętać, aby stosować się do właściwych zasad. Jak czytamy na stronie GOV-u, aby bezpiecznie ćwiczyć obowiązuje nas dwumetrowy odstęp od drugiej osoby. Każdy klub fitness oraz siłownia ma ograniczoną liczbę osób, która może w tym samym momencie przebywać w obiekcie. Poszczególne sprzęty są rozstawione w co najmniej 1,5 metrowej odległości. Dodatkowo, sprzęty samoobsługowe są poddawane częstszej dezynfekcji. Osoby ćwiczące nie mogą wymieniać się osobistymi akcesoriami, takimi jak ciężarki, buty, uprząż do wspinaczki czy kaski. Pamiętamy również o dezynfekcji rąk przed i po zakończonych zajęciach.