Pink intensywnie ćwiczy z instruktorką online. Do treningu dołączyły dzieci gwiazdy

Pink na czas domowej izolacji nie zrezygnowała z aktywnego trybu życia. Wokalistka ćwiczy, dołączając do treningów na żywo prowadzonych na Instagramie przez instruktorkę Jeanette Jenkins. Dzieci gwiazdy często towarzyszą jej podczas zajęć. Tym razem postanowiły dołączyć do wyzwania live.

Pink z dziećmi podczas treningu live

Piosenkarka wrzuciła na Instagram ponad godzinną sesję ćwiczeń, która odbyła się we współpracy z Jeanette Jenkins - popularnej amerykańskiej trenerki. Pink dzielnie wykonywała kolejne powtórzenia, naśladując ruchy swojej guru. Do treningu wokalistce wystarczyła mata i para ciężarków. Po odpowiedniej rozgrzewce panie przeszły do porządnego wycisku, wykonując figury cardio i lekkie ćwiczenia siłowe. W pewnym momencie w kadrze pojawiła się dziewięcioletnia córka oraz trzyletni syn piosenkarki. Dzieci wyraźnie zainteresowały się zajęciami mamy. Po słowach zachęty Willow dołączyła do mamy i wykonała kilka powtórzeń ćwiczeń. Zachęcony przez starszą siostrę Jameson nie został obojętny i na koniec widzimy całą trójkę na macie. To idealne zakończenie długiego i wymagającego treningu! Pink podziękowała trenerce i wyznała:

Czuję, że to dzięki treningom potrafię zapanować nad swoimi emocjami w każdej sytuacji

- słyszymy na wrzuconym nagraniu. Ćwiczenia mogą nam pomóc w uwolnieniu nagromadzonych emocji. Dodatkowo trening z najmłodszymi na pewno będzie doskonałym sposobem na wspólnie spędzone chwile, zwłaszcza teraz, kiedy przebywamy w domu dużo czasu. Warto od małego zachęcać nasze pociechy do aktywności fizycznej, a najlepszą motywacją będzie zabawa w zespole.