72 treningi online, 10 ćwiczeniowych wyzwań. Ewa Chodakowska zakończyła duży projekt

Ewa Chodakowska na czas domowej izolacji z powodu pandemii postanowiła ruszyć z nowym wyzwaniem. W treningach na żywo brało udział nawet 40 tysięcy osób. Po wielu tygodniach czas wspólnych ćwiczeń dobiegł końca - trenerka dostała wiele podziękowań, w tym od gwiazd polskiego show-biznesu.

Ewa Chodakowska zakończyła wyzwanie Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska zakończyła treningowe wyzwanie

Od wielu dni, sześć razy w tygodniu o godzinie osiemnastej fanki Ewy zbierały się razem z trenerką, aby wspólnie ćwiczyć na żywo przez Instagram lub Facebooka. Chodakowska praktycznie na każdy dzień układała inny zestaw treningowy, składający się z trzech różnych zestawów ćwiczeń w wersji dla początkujących i zaawansowanych. Zajęcia nie należały do najprostszych, ale z odpowiednią motywacją ze strony trenerki były samą przyjemnością. Treningi live potrafiły zgromadzić nawet 40 tysięcy osób! To był owocny czas. Mimo panującej pandemii koronawirusa wszystkie miłośniczki ćwiczeń miały możliwość treningów prowadzonych przez odpowiednią osobę i to bez wychodzenia z domu.

W wyzwaniu Ewy brało udział wiele polskich gwiazd

Po zakończeniu 72 dni z treningami online wiele uczestniczek postanowiło podziękować Chodakowskiej za owocną współpracę. Wśród osób znalazły się znane nazwiska polskiego show-biznesu, m.in. Joanna Koroniewska oraz Ada Fijał.

Joanna Koroniewska - treningi z Chodakowską Joanna Koroniewska - Instagram

Spotkania na żywo z Ewą były dla wielu z nas dawką porządnej mobilizacji, aby wziąć się za siebie i w końcu przestać odkładać treningi na później. Chodakowska codziennie motywowała do ćwiczeń kilkadziesiąt tysięcy osób. To wyzwanie dobiegło już końca, my czekamy na kolejne!