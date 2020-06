Ewa Chodakowska podała zdrowy przepis dla miłośników czekolady. To pyszne brownie czekoladowe

Na instagramowym profilu Ewy Chodakowskiej pojawił się przepis na brownie dla wszystkich osób, które mają słabość do czekolady. Trenerka zwróciła uwagę na fakt, że większość czekoladowych produktów kupowanych w sklepach nie należy do najzdrowszych, ma dużo cukru i niewiele... czekolady.

Ewa Chodakowska podała przepis na zdrową wersję popularnego deseru

W ramach alternatywy dla sklepowych przekąsek, Ewa zaproponowała coś naprawdę wyjątkowego. To nie tylko zdrowe brownie (takie istnieje!), ale też naprawdę pyszne. Koniecznie wypróbuj ten przepis. Nadchodzi weekend, więc czas pozwolić sobie na odrobinę przyjemności bez wyrzeczeń i wyrzutów. Przygotowywanie potraw w domu daje możliwość kontroli ilości i jakości używanych składników. Z zaprezentowanym przez Ewę Chodakowską przepisem będziesz mieć pewność, że deser to samo zdrowie.

Przepis na zdrowe brownie według Ewy Chodakowskiej

Brownie z malinami 8 porcji, 1=225 kcal

Składniki :

jaja kurze – 2 sztuki

Fasola czerwona, ugotowana – [240g]

Czekolada gorzka – ½ tabliczki [50g]

Miód – 2 łyżki [50g]

Banan, obrany – średnia sztuka [120g]

olej rzepakowy – 3 łyżki [30g]

proszek do pieczenia – łyżeczka [5g]

Maliny (lub inne wybrane owoce) – garść [70g]

Sposób przygotowania :

Zmiksuj ugotowaną fasolę z bananem, jajkami, miodem, olejem. Pokrusz czekoladę i dodaj do masy wraz z proszkiem do pieczenia. Przełóż ciasto do wyłożonej papierem do pieczenia formy. Na wierzchu rozsyp maliny, następnie wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 50 minut.

Smacznego i zdrowego!