Anna Lewandowska zdradziła przepis na ulubione bananowe smoothie. Idealna przekąska po treningu

Szybkie przepisy na zdrowe koktajle Anny Lewandowskiej zawierają potrzebne minerały i witaminy, aby z energią zacząć kolejny poranek. Propozycja na smoothies z banana i kilku innych składników trenerka poleca w roli śniadania lub wartościowej przekąski potreningowej - wystarczy, że dodamy odrobinę białka.

Kilkuskładnikowe smoothie Anny Lewandowskiej na dobre rozpoczęcie dnia

Propozycja zdrowej przekąski trenerki pod postacią smoothie składa się jedynie z kilku składników, który łączymy w blenderze. Do przygotowania smoothie potrzebujesz:

banana;

awokado;

szklanki wody kokosowej lub mleka kokosowego;

łyżki szpinaku w proszku;

opcjonalnie łyżka białka w proszku.

Zmiksowane składniki nie wymagają użycia cukru ze względu na banana oraz słodkie kokosowe mleko. Te dwa składniki mogą stanowić bazę do zrobienia wielu innych wariantów smakowych szybkiego i zdrowego koktajlu. Możemy dodawać sezonowe owoce, warzywa i różne przyprawy.

Banany w roli bazy do różnych potraw

Nie bez powodu te owoce często pojawiają się w najróżniejszych przepisach. Banany to witaminowe bomby, które zawierają witaminę A, C,E, dużo potasu, żelaza, wapnia i magnezu. To jedne z podstawowych owoców, które znajdują się w kuchni roślinnej - są bazą do stworzenia m.in. wegańskich smoothies, placków, a także lodów. W bananach znajduje się również pektyna, czyli naturalna mieszanka węglowodanów, obniżająca poziom złego cholesterolu LDL. Owoce są polecane dla osób, które cierpią na anemię, ponieważ są źródłem dobrze przyswajającego się żelaza. W bananie występują również naturalne prebiotyki, które poprawiają funkcjonowanie układu trawiennego. Z ich wykorzystaniem przygotujemy wiele smacznych i zdrowych przekąsek.