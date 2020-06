Nie możesz jeść nabiału, a masz ochotę na coś słodkiego? Ten przepis na ciastka Ewy Chodakowskiej jest dla ciebie

Ewa Chodakowska w swojej kulinarnej ofercie nie zapomina o osobach, które mają ograniczone możliwości wyboru składników. Zdrowe słodkości to jedzeniowy faworyt trenerki. Szybki przepis na ciasteczka, odpowiednie dla osób z pokarmowymi nietolerancjami to dobry pomysł na małe potreningowe co nieco.

REKLAMA

Ewa Chodakowska - przepis na dietetyczne ciastka Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska podała przepis na jaglano-kokosowe ciasteczka

Masz problemy z tolerancją nabiału, jajek oraz pszenicy? Alergia na te produkty mocno zawęża możliwości w kuchni, zwłaszcza przy przygotowaniu słodkości. Jednak nie jest to rzecz niemożliwa - wystarczy wiedzieć, jak odpowiednio dobrać produkty, aby wyczarować coś pysznego. Na rynku dostaniemy wiele zamienników mleka oraz zboża, które pozbawione są uczulającego glutenu. Ewa Chodakowska proponuje dietetyczne ciasteczka, które zasmakują całej rodzinie.

Składniki na cztery porcje:

cztery łyżki kremu orzechowego (100 gramów);

cztery łyżki suchej kaszy jaglanej (40 gramów);

sześć łyżek wiórków kokosowych (60 gramów);

1/4 szklanki napoju roślinnego (60 gramów);

pół łyżeczki mielonego cynamonu (3 gramy);

pół łyżeczki mielonych goździków (3 gramy).

Przygotowanie: Ugotuj al dente kaszę jaglaną, odcedź i odstaw do wystygnięcia. Następnie wymieszaj ją z wiórkami kokosowymi, masłem orzechowym, mlekiem oraz przyprawami. Uformuj z powstałej masy ciasteczka i piecz w 150 stopniach przez około 10 minut, aż staną się chrupiące.

Jedna porcja ciastek dostarcza 275 kalorii.

Chodakowska proponuje modyfikować przepis, dodając różne kremy orzechowe, kawowe lub kokosowe, aby eksperymentować ze smakiem.