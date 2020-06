Ewa Chodakowska zdradziła swoje sposoby na piękną skórę. "Nie używam drogich kremów i zabiegów"

Ewa Chodakowska wyznała na Instagramie, że często pytana jest o to, co robi, że jej skóra prezentuje się tak świeżo i promiennie. Trenerka ma na to kilka sprawdzonych sposobów - i nie chodzi tu ani o kosmetyki, które nadwyrężą nasz budżet ani o drogie zabiegi. Jakie są sztuczki celebrytki?

REKLAMA

Ewa Chodakowska - sposoby na zadbaną skórę Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska o drodze do idealnej pielęgnacji skóry i włosów

Piękna skóra i lśniące włosy niezależnie od wieku to chyba marzenie każdej kobiety. Chodakowska przyznaje, że ich pielęgnacja jest dla niej niezwykle ważna. Trenerka często dostaje pytania, w jaki sposób udaje jej się utrzymać tak świetną kondycję zarówno włosów, jak i skóry oraz paznokci. Droga do poprawienia ich stanu nie była prosta.

Dwa lata temu zdjęłam ostatnią hybrydę... Włosy? Nie, nie będę ściemniać. Po wielu zabiegach rozjaśniających daje im odpocząć. Nie używam drogich kremów. Nie stosuję też drogich zabiegów - robię stymulujące mezo z witaminami raz na trzy miesiące i nawet nie chcę myśleć o nadmiernej ingerencji estetycznej; nie chcę wyglądać jak ktoś inny

- tłumaczy trenerka. Wypracowana przez nią rutyna pielęgnacyjna pomaga w utrzymaniu zdrowej i pięknie wyglądającej skóry. Celebrytka podkreśla, że nie straszne są jej oznaki starzenia się. Jak zatem dba o wygląd?

Ewa Chodakowska o sposobach na starzejącą się skórę

Trenerka zaznacza, że podstawowym czynnikiem na wpływ wyglądu naszej skóry oraz kondycji włosów i paznokci ma dieta. Pilnujmy, aby w naszym jadłospisie zagościło wiele warzyw i owoców, które zawierają cenne dla organizmu witaminy. Po drugie, Chodakowska nie wyobraża sobie, aby w jej rutynie zabrakło miejsca na aktywność fizyczną - nie bez powodu mówi się, że ruch to zdrowie. Już 20-30 minut dziennie poświęcone na regularne treningi poprawi naszą kondycję i samopoczucie. Ewa na koniec podkreśla wagę regeneracji - zdrowy sen jest niezbędny, aby w skórze zaszły właściwe procesy. Trenerka radzi, aby poświęcić chociaż kwadrans dziennie na medytację, która pomoże nam w zmniejszeniu poczucia stresu, który niekorzystnie wpływa na stan naszego organizmu.