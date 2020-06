Ewa Chodakowska zachęca do wzięcia udziału w treningowym wyzwaniu. Trenerka udostępniła plan ćwiczeń na kolejne dni

Ewa Chodakowska podczas przymusowej domowej izolacji podczas pandemii towarzyszyła swoim obserwatorom i dopingowała do wspólnych treningów. Przez wiele tygodni mogliśmy brać udział w zajęciach na żywo organizowanych przez gwiazdę. Wyzwanie powoli dobiega końca, co nie oznacza, że nie możemy jeszcze teraz dołączyć do grupy.

Ewa Chodakowska zachęca do treningów Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska mobilizuje do podjęcia wyzwania

Ewa rozpoczyna nowy tydzień od motywacji obserwujących do kolejnych dni z treningami. Chodakowska na zachętę udostępniła plan treningowy, obowiązujący od poniedziałku do soboty. W niedzielę mamy przerwę. Oprócz porannego zestawu, gwiazda zaprasza na codzienne treningi live na Instagramie lub Facebooku, które odbywają się o godzinie osiemnastej.

Poniedziałek - Volume

Początkujące - drugie 20 minut ćwiczeń na macie bez taśmy oporowej.

Zaawansowane - pierwsze 20 minut na stojąco z taśmą oporową.

Wspólny trening na Instagramie.

Wtorek - target pośladki

Początkujące - 20 minut na macie.

Zaawansowane - 20 minut na stojąco.

Wspólny trening na Facebooku.

Środa - Hot Body

Pierwsze sześć rund - trening zawiera dwie opcje: dla początkujących i zaawansowanych.

Wspólny trening na Instagramie.

Czwartek - sukces pośladki

20-minutowy trening pośladków.

Wspólny trening na Facebooku.

Piątek - Skalpel wyzwanie

Skalpel jest taki sam dla każdej z grup zaawansowania. Trening przeprowadzamy tyle minut, ile jesteśmy w stanie wytrzymać.

Wspólny trening na Instagramie.

Sobota - Dream Body

Dostępne są dwie wersje zaawansowania, dopasowane do naszych możliwości.

Treningi Ewy Chodakowskiej

Proponowane przez celebrytkę zestawy ćwiczeń dostępne są na jej oficjalnej stronie lub platformie YouTube. Jeśli nie wiemy, jak zacząć ćwiczyć, pomóc może artykuł, dotyczący początków treningów z Chodakowską, który wskaże, które zestawy są dla osób początkujących.