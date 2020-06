Anna Lewandowska zachęca do wypróbowania polskich superfoods. "Znajdziecie je w każdym sklepie, w przystępnych cenach"

Anna Lewandowska stara się dostarczyć swoim obserwatorom dawkę przydatnej wiedzy, na temat odpowiednich ćwiczeń i zdrowego odżywiania. Trenerka w jednym z wpisów na blogu poruszyła temat superfoods, które robią ostatnio ogromną karierę na rynku. Anna zauważyła, że cennych produktów możemy szukać również wśród polskiej żywności.

Anna Lewandowska poleca polskie superfoods

Czym w zasadzie są superfoods? Lewandowska przytacza prostą definicję tej grupy produktów:

Jest to żywność naturalna, nieprzetworzona, posiadająca niezwykłe właściwości dla organizmu, dzięki składnikom, które w sobie zawiera

- czytamy na blogu Anny. Celebrytka zwraca uwagę na fakt, że nazwa ta zwykle kojarzona jest z egzotycznymi przysmakami, które są dosyć drogie. Lewandowska zauważa, że wśród żywności polskiego pochodzenia również znajdziemy mnóstwo takiej, którą możemy zaliczyć do superfoods o niezwykłych właściwościach.

Siedem polskich i łatwo dostępnych superfoods

Na blogu trenerki pojawiła się lista pełnowartościowych produktów polskiego pochodzenia, które spełniają warunki zaliczenia ich do grupy superfoods. Anna poleciła aż siedem składników, które znajdziemy praktycznie w każdym sklepie za niewygórowaną cenę.

Siemię lniane

To popularny produkt, zwłaszcza wśród osób, które dbają o cerę i włosy. To jedno z najbogatszych źródeł kwasów omega-3, które wspierają barierę ochronną organizmu i obniżają poziom złego cholesterolu. Siemię zawiera również dużo błonnika, który zapewnia uczucie sytości i poprawia metabolizm.

Żurawina

To niezwykły, antybakteryjny owoc, który działa leczniczo na wiele schorzeń. W żurawinie znajdziemy mnóstwo witamin, w tym te z grupy B, C, oraz E. Lewandowska słusznie przypomina, aby przy kupowaniu żurawiny suszonej zwrócić uwagę, czy nie jest dodatkowo słodzona.

Kasza jaglana

Ten rodzaj kaszy nie zawiera glutenu, dlatego bez obaw mogą jej używać w kuchni osoby cierpiące na nietolerancje pokarmowe. Dzięki odczynowi zasadowemu kasza jaglana pomaga w odkwaszaniu organizmu. Wysoka zawartość krzemionki świetnie wpływa na kondycję włosów.

Aronia

Owoce aronii są polecane zwłaszcza osobom chorującym na cukrzycę - kwas chlorogenowy oraz antocyjany w niej zawarte powodują, że nasze ciało wolniej wchłania cukier z pożywienia. Aronia pozytywnie wpływa na układ krwionośny, obniżając ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Jarmuż

Zielone liście jarmużu zawierają w sobie cenny dla nas sulforafan, czyli substancję, która obniża ryzyko zachorowania na nowotwór. Występująca w dużej ilości w jarmużu witamina K pozytywnie wpływa na krzepliwość krwi.

Rokitnik

To witaminowa bomba, posiadająca mieszankę witaminy C i E. Rokitnik obniża poziom złego cholesterolu, który przyczynia się do wielu poważnych chorób.

Dynia

Królowa jesieni zawiera wiele witamin i minerałów, które pozytywnie wpływają na stan skóry, włosów i paznokci. Panom jest polecana ze względu na przeciwdziałanie zapaleniu i przerostowi prostaty.