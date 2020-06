Chcesz zorganizować garden party w królewskim stylu? Twoje przyjęcie nie może się obejść bez tego przepisu

Piekarze przygotowujący najlepsze desery dla Elżbiety II podzielili się tajną recepturą na pyszne bułeczki, które zwykle podawane są na tradycyjnym garden party. Niestety, w tym roku z powodu pandemii przyjęcie zostało odwołane. W zamian na oficjalnym Instagramie rodziny królewskiej pojawił się przepis lubianych przez monarchinię łakoci.

Garden Party królowej Elżbiety II nie może obejść się bez tego przysmaku

Letnie wieczorne przyjęcia brytyjskiej królowej upływają pod smakiem najlepszej jakości herbaty oraz specjalnego poczęstunku. W menu zawsze znajdują się słodkie bułeczki, za którymi przepada sama Elżbieta II. Jak przygotować przysmak samodzielnie w domu? W sieci został opublikowany oficjalny przepis.

Składniki:

500 gramów zwykłej mąki;

28 gramów proszku do pieczenia;

94 gramy masła;

86 gramów cukru;

dwa całe jajka;

140 mililitrów maślanki;

100 gramów sułtańskich rodzynek (namoczonych w gorącej wodzie przez pół godziny).