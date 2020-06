Joanna Moro nie zwalnia tempa. Aktorka intensywnie ćwiczy z małą córeczką

Joanna Moro należy do tych osób, które nie potrafią siedzieć bezczynnie. Podczas ciąży aktorka wykonywała dozwolone ćwiczenia oraz chętnie morsowała. Kilka miesięcy po porodzie jej figura prezentuje się naprawdę dobrze - wszystko za sprawą aktywnego trybu życia.

Zobacz wideo Joanna Moro ćwiczy w domu z córką

Joanna Moro ćwiczy w domu z czteromiesięczną córką

Aktorka na czas domowej izolacji kreatywnie korzysta z wolnego czasu. Joannie w końcu udało się wrócić do intensywnych ćwiczeń. Sytuacja spowodowana koronawirusem stała się dodatkowym motorem do działania.

Zwłaszcza w tym kryzysie, kiedy myślisz, że w ogóle nie dasz rady, w ćwiczeniach powtarzajcie dam radę! To naprawdę pomaga

- zachęca Moro. Joanna wykonała serię ćwiczeń, nie tracąc z oczu małej córeczki, która towarzyszyła mamie podczas treningu. Na nagraniach aktorki widzimy, jak wykonuje podskoki, wypady nogami w tył z pozycji deski oraz kilka ruchów rozciągających. Na koniec Moro zostawiła ćwiczenie rowerka oraz podnoszenie nóg do pozycji pionowej. Przez ostatnią serię ćwiczeń mała Ewa znajdowała się na brzuchu aktorki, zapewniając dodatkowe obciążenie.

Jak ćwiczyć z małym dzieckiem?

Ostatnie ćwiczenia Joanny, w których córeczka leży na jej brzuchu, to typowa pozycja polecana do ćwiczeń z małymi dziećmi. Świeżo upieczone mamy powinny pamiętać, że każde treningi trzeba przeprowadzać pomału i ostrożnie. Jak podaje portal "M jak mama", pierwsze ćwiczenia możemy wykonywać od momentu, kiedy nasz niemowlak potrafi samodzielnie unosić główkę, czyli około dwa miesiące po porodzie. Wspólne ćwiczenia pomogą nie tylko mamie wrócić do formy, lecz także nawiązać z maleństwem trwalszą więź. Wspólne spędzanie czasu jest na to najlepszym sposobem.