Georgina Rodriguez na okładce portugalskiego "Women's Health". Figura robi wrażenie

Georgina Rodriguez dba o swoją sylwetkę, którą chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Trening w siłowni to nieodłączny element jej życia, czego efekty są widoczne gołym okiem. Nie bez powodu partnerka Ronaldo znalazła się na okładce magazynu "Women's Health".

REKLAMA

Georgina Rodrguez pokazała się na okładce magazynu

Swoim sukcesem Georgina podzieliła się z obserwatorami na Instagramie:

Po raz pierwszy wystąpiłam na portugalskiej okładce magazynu, który ma wiele wspólnego z moim stylem życia. "Women's Health" już jutro trafi do kiosków w Portugalii - napisała Georgina na swoim instagramowym profilu pod zdjęciem z okładki.

Trzeba przyznać, że wygląda seksownie w sportowym bikini. Jak widać, niecodzienna sytuacja posłużyła Rodriguez.

Okres pandemii spędziła wraz z ukochanym na portugalskiej wyspie Madera, z której pochodzi Ronaldo. Zarówno piłkarz, jak i jego partnerka nie wylegiwali się jednak w ogrodzie z widokiem na ocean i postawili na aktywność fizyczną. Teraz Ronaldo wznowił treningi z Juventusem, a kariera Rodriguez nabiera tempa.

Georgina Rodriguez - kariera

Wystąpienie na okładce magazynu to nie lada wyróżnienie dla narzeczonej jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Kobieta ma za sobą kilka wystąpień w kampaniach promocyjnych słynnych marek. Wcześniej zajmowała się pracą w luksusowym butiku, teraz ma swoje zasłużone pięć minut.

Instagram hiszpańskiej modelki opanowały nagrania z treningów, których regularnie się podejmuje. Georgina ma figurę godną podziwu, co jest wynikiem ciężkiej pracy. Być może to początek kariery w świecie fitnessu. Dla nas to prawdziwa motywacja.

Zobacz jak Kaudia El Dursi wraca do treningów po dłuższej przerwie: