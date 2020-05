Ewa Chodakowska podzieliła się przepisem na dietetyczne pączki pozbawione cukru. Można jeść bez wyrzutów sumienia!

Ewa Chodakowska zaskoczyła fanki wyjątkowym przepisem, który udostępniła na swoim instagramowym profilu. Pączki wyglądają co najmniej kusząco, ale to nie wszystko. Są zdrowe, dietetyczne i nie zawierają cukru. Doskonale sprawdzą się, jako przekąska po treningu. Czy to nie najlepsza nagroda?

REKLAMA

Przepis na zdrowe kawowo-orzechowe pączki według Ewy Chodakowskiej

Chodakowska często dzieli się przepisami w mediach społecznościowych, a zdrowsze wersje popularnych słodyczy należą do najbardziej wyczekiwanych. Nic dziwnego, skoro smakują wybornie i jednocześnie nie szkodzą sylwetce!

Składniki:

Baza brownie

3/4 szklanki mąki owsianej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Szczypta soli himalajskiej

1 1/2 banana (dojrzałe z plamkami)

6 łyżek rozpuszczonego oleju kokosowego

1 jajo

4 łyżki kakao

6 łyżek syropu klonowego

1/4 szklanki jogurtu Twojego wyboru (Ewa wybiera jogurt kokosowy)

W razie potrzeby odrobinę mleka (u Ewy mleko migdałowe)

Wszystko wrzuć do blendera i zblenduj. Ciasto powinno mieć konsystencję kremową i swobodnie spadać z łyżki. Jeżeli będzie za gęste, dolej odrobinę mleka. Piecz 15-20 w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Masa masło orzechowe

4 łyżki masła orzechowego o smaku kawy

2 łyżki syropu klonowy

1 łyżka mielonego lnu

1 łyżka oleju kokosowego

Szczypta soli himalajskiej

Czekolada

Gorzka czekolada (bez cukru)

1 łyżka oleju kokosowego

Roztop czekoladę w kąpieli wodnej w misce ustawionej na garnku z wrzącą wodą.

Przygotowane warstwy ułóż na gotowej bazie brownie i umieść w lodówce do zastygnięcia.

Smacznego!