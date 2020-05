Próbowałaś już tajskiej sałatki według Anny Lewandowskiej? Pochodzi z cateringu dietetycznego, ale możesz zrobić ją sama

Anna Lewandowska to jedna z tych trenerek, które skupiają się nie tylko na aktywności fizycznej podopiecznych, ale też starają się pomóc im w dbaniu o dietę. Ma pod sobą catering, oferujący różnorodne propozycje posiłków dietetycznych, który zyskał wielu zwolenników. Mimo to sposobem ich przygotowania często dzieli się na swoim Instagramie, dzięki czemu zachęca osoby "niewtajemniczone" do poprawy nawyków żywieniowych.

Na swoim instagramowym profilu Anna Lewandowska podzieliła się przepisem na tajską sałatkę. To nie tylko niskokaloryczne, ale też wegańskie danie, które zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienie.

Przepis na tajską sałatkę z makaronem ryżowym, warzywami i tofu

Zaprezentowaną przez Anię sałatkę można znaleźć w jadłospisie cateringu dietetycznego, nad którym czuwa trenerka. Konkretnie mowa o diecie "sport". Danie w prosty sposób da się wykonać także w domu - potrzeba niewielu składników. Oto one:

Składniki

Makaron ryżowy – ok. 60 gramów

Sos sojowo- balsamiczny :

Oliwa, 2 łyżki

Miód, łyżka

Sos sojowy, łyżka

Ocet balsamiczny, łyżka

Warzywa :

Ogórek zielony długi (połowa)

Pomidorki koktajlowe – pół szklanki

Orzechy nerkowca – garść

Marynata do tofu :

Oregano – szczypta

Tofu naturalne – ok 100 gramów

Sos sojowy – 4 gramy

Olej rzepakowy – 2 gramy

Czosnek obrany - 1 ząbek

Sposób przygotowania

Tofu pokrój na kawałki i przygotuj marynatę ze składników. Tofu marynuj przez godzinę, a następnie upiecz w piekarniku. Ugotuj makaron ryżowy, a w międzyczasie pokrój warzywa. Połącz ze sobą składniki na sos. Na koniec wszystko wymieszaj.