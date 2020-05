Ewa Chodakowska przypomina o roli zdrowych tłuszczy. Trenerka poleca prosty przepis na faszerowane awokado

Ewa Chodakowska dzieli się na Instagramie cenną wiedzą, dotyczącą zdrowego odżywiania i jego roli, gdy intensywnie trenujemy. Awokado jest jednym z najpopularniejszych źródeł zdrowego tłuszczu, zwłaszcza na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej. Trenerka przypomina jego właściwości i podrzuca prosty przepis na urozmaicenie codziennego menu.

Ewa Chodakowska - przepis na awokado

Dlaczego warto włączyć awokado do diety?

"Zaprzyjaźnij się z awokado" - radzi Chodakowska. Warto wiedzieć, że oprócz cennych tłuszczy w tym zielonym owocu znajdziemy również:

potas;

kwas foliowy;

witaminy z grupy B;

witaminę K;

witaminę C;

beta karoten;

antyoksydanty;

białko;

likopen.

Dojrzałe awokado może nam posłużyć jako masło, dodatek do koktajli, sałatek, a nawet ciast. Owoc świetnie smakuje również w wersji wytrawnej. To doskonały dodatek do wielu posiłków, który pomaga w szybszym wchłanianiu witamin. Awokado zawiera dość sporo kalorii, jak na owoc, ale pamiętajmy, że są to zdrowe tłuszcze, czyli tzw. "dobre kalorie".

Faszerowane awokado wg pomysłu Ewy Chodakowskiej

Składniki na dwie porcje (jedna dostarcza 225 kalorii):

jedno awokado;

1/4 kostki sera feta;

łyżka soku z cytryny;

pomidor;

1/3 ogórka;

łyżka pestek z granatu;

łyżeczka oliwy z oliwek;

po szczypcie soli i pieprzu;

kilka listków pietruszki.

Przygotowanie: Obierz awokado ze skórki i wyjmij pestkę. Usuń ze środka część miąższu. Wydrążoną część owocu rozdrobnij widelcem i skrop sokiem z cytryny. Pokrój ser feta i pomidor w drobną kostkę a ogórek w plasterki. Wymieszaj z awokado, dodaj pestki granatu. Umieść farsz w połówkach awokado, polej oliwą i dopraw przyprawami. Na koniec udekoruj pietruszką.