Naomi Campbell niedawno skończyła pięćdziesiąt lat. W jaki sposób modelka pozostaje w tak świetnej formie?

Naomi Campbell 22 maja świętowała 50. urodziny. Piękna modelka mimo upływających lat wciąż może się pochwalić doskonałą kondycją i figurą, które są efektem nieustannej pracy. Supermodelka zachwyca pięknie wyrzeźbionym brzuchem i szczupłymi, smukłymi nogami. Jak wygląda jej ćwiczeniowa rutyna?

Przepis na idealną sylwetkę Naomi Campbell

Z okazji okrągłych urodzin magazyn "Women's Health" postanowił ujawnić kilka treningowych faktów z życia Naomi. W jaki sposób jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek na świecie dba o formę? Oto cztery niezawodne kroki ku lepszej kondycji.

Praca z trenerem personalnym

Współpraca z osobistym trenerem to zupełnie inny wymiar ćwiczeń. Dzięki temu Campbell cały czas czuje się zmotywowana. Na jednym z nagrań modelka przyznała się, że nigdy nie lubiła treningów - jej podejście zmieniło się dopiero, gdy nawiązała współpracę z instruktorem. Obecnie na Instagramie Naomi możemy znaleźć nagrania wspólnych treningów - to doskonała inspiracja do ćwiczeń.

Skakanka do ćwiczeń cardio

Campbell uwielbia uwalniającą się energię podczas skakania. Trener gwiazdy zdradził, że modelka potrafi wykonać pięć zestawów ćwiczeń po 60 sekund intensywnego skakania na skakance.

Małe akcesoria - wielki efekt

Supermodelka do ćwiczeń na wzmocnienie kondycji i zbudowania mięśni wykorzystuje ciężarki, kettlebells, drążki oraz worki treningowe. Takie urozmaicenie zajęć pomaga uzyskać lepsze efekty wykonywanych treningów.

Niezawodny pilates

Rozciąganie jest bardzo ważnym elementem każdego treningu. Naomi pamięta, aby po intensywnych zajęciach przeznaczyć trochę czasu na stretching. Pilates działa świetnie na kręgosłup, a także pozwala się wyciszyć.