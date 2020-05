Jennifer Garner piecze domowe ciasteczka we własnym kulinarnym show: Czas wrócić do odrobiny normalnego życia

Jennifer Garner podczas domowej izolacji szuka coraz nowszych sposobów na produktywne spędzanie wolnego czasu. Aktorka ostatnio postanowiła wziąć się za domowe wypieki. Tęskniąc za znajomymi i normalnym życiem sprzed wybuchu pandemii, Garner postanowiła się podzielić przepisem w nietypowy sposób.

Jennifer Garner we własnym instagramowym kulinarnym show

Co można robić podczas domowej izolacji? Jennifer spędza dużo wolnego czasu na domowych wypiekach. Aby pomóc sobie i obserwatorom w tych trudnych chwilach, Garner postanowiła podzielić się ulubionym przepisem. Prezentacja przybrała formę miniprogramu kulinarnego:

Udawany Cooking show! Musicie mi wybaczyć moje zachowanie podczas domowej izolacji i nietypową fryzurę

- napisała na Instagramie Jennifer. Na jaki przepis zdecydowała się Garner?

Przepis na pomarańczowe biszkopty w wykonaniu Jennifer Garner

Składniki:

dwie szklanki mąki;

łyżeczka proszku do pieczenia;

1/4 łyżeczki soli;

cztery łyżki niesolonego roztopionego masła;

szklanka cukru;

dwa jajka;

pół łyżeczki wanilii;

1/4 łyżeczki ekstraktu migdałowego;

3/4 szklanki całych prażonych migdałów;

dwie łyżki zmielonej skórki z pomarańczy.

Przygotowanie: Ustaw ruszt piekarnika w środkowej pozycji i rozgrzej do 180 stopni. W międzyczasie ubij mąkę, proszek do pieczenia i sól. Odstaw masę na bok. Mieszaj ze sobą masło i cukier za pomocą miksera przez około dwie minuty. Ubij pojedynczo jajka. Zmieszaj razem prażone i posiekane migdały ze skórką pomarańczową. Wsyp do miski jajka, następnie mąkę i dokładnie wymieszaj. Powstałe ciasto podziel na dwie części, ułóż na papierze do pieczenia i wstaw do nagrzanego piekarnika na około 35 minut, przewracając powstające bochenki na drugą stronę. Ciasto powinno nabrać złotego koloru. Po upłynięciu wyznaczonego czasu wyjmij ciasto i odstaw na 10 minut do wystygnięcia. Obniż temperaturę w piekarniku do 160 stopni. Później pokrój ciasto na małe kromki i ponownie wstaw do piekarnika, aż ciastka staną się chrupiące i złotobroązowe.