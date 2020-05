Trzy szybkie przepisy na pyszne musy od Ewy Chodakowskiej: Alternatywa na niezdrowe słodkości

Ewa Chodakowska zaczyna poniedziałek od przypomnienia o codziennym wspólnym treningu oraz podzielenia się kolejnymi przepisami na zdrowe słodkości. Trenerka zaproponowała dietetyczne musy w trzech smakowych odsłonach - każdy znajdzie coś dla siebie.

REKLAMA

Ewa Chodakowska - przepisy na zdrowe musy Ewa Chodakowska - Instagram

Trzy zdrowe musy od Ewy Chodakowskiej

Intensywne ćwiczenia wzmagają apetyt. Zdrowa dieta nie musi oznaczać rezygnacji z ulubionych deserów. Wystarczy, że znajdziemy dietetyczne alternatywny dla niezdrowych przysmaków.Te trzy pyszne musy przygotujemy w dziesięć minut. Każdy przepis to porcja dla jednej osoby.

Mus malinowo-sezamowy (157 kcal)

garść świeżych lub mrożonych malin;

garść świeżych lub mrożonych truskawek;

łyżka dwuprocentowego naturalnego jogurtu;

łyżeczka pasty sezamowej tahini.

Wykonanie: Zmiksuj wszystkie składniki i przelej do naczynia. Jeśli nie masz tahini, zmiksuj trzy łyżki sezamu w blenderze.

Mus owocowo - waniliowy (190 kcal)

małe jabłko;

średniej wielkości gruszka;

łyżka płatków migdałów;

szczypta cynamonu;

dwie kulki wanilii.

Wykonanie: zmiksuj owoce, dodaj cynamon i posyp płatkami migdałowymi.

Mus kakaowy z bananem (230 kcal)

cztery łyżki suchej kaszy jaglanej;

łyżka mielonego kakao;

dwa suszone daktyle;

dwie suszone śliwki;

mały obrany banan.

Wykonanie: Ugotuj kaszę jaglaną w niewielkiej ilości wody, cały czas mieszając, aby nie doprowadzić do przypalenia. Kiedy zmięknie - odcedź wodę i dodaj do miski blendera. Śliwki i daktyle przełóż do miseczki i zalej kilkoma łyżkami gorącej wody. Odstaw na 20 minut. Po tym czasie dodaj wszystko do blendera i porządnie zmiksuj.