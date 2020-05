Khloe Kardashian zabrała True na jogging. Córka celebrytki dopinguje mamę podczas treningów

Khloe Kardashian cały czas stara się utrzymać tempo treningów, intensywnie ćwicząc na domowej siłowni. Celebrytka pilnuje, aby przeplatać różne formy aktywności - w ten sposób pozostaje zmotywowana i niestraszna jej rutyna. Ostatnio Khloe postanowiła trochę pobiegać - mała True towarzyszyła mamie w specjalnym wózku, stając się jednocześnie... dodatkowym obciążeniem dla mięśni Kardashianki.

Khloe Kardashian biega z córką

True siedzi wygodnie w specjalnym wózku, do którego przymocowany został sznurek - jego drugi koniec znajduje się na talii Khloe. Celebrytka połączyła przyjemne z pożytecznym, zabierając córkę na spacer, a sama wykonując porządną trasę biegową z dodatkowym obciążeniem. Taki bieg z pewnością pomógł spalić więcej kalorii i zaangażował mięśnie do większej pracy. Joggingi z wózkami są polecane aktywnym rodzicom, jako doskonały sposób na efektywny trening. W ten sposób nabieramy siły, wzmacniamy mięśnie i kondycję, a także redukujemy zbędną tkankę tłuszczową. Bieganie z wózkiem może stanowić początek drogi do pozbycia się zbędnych kilogramów po ciąży. Pamiętajmy jednak, aby zmiany wprowadzać stopniowo - zacznijmy od szybkich marszów, a w miarę nabierania kondycji powoli nabierajmy tempa.

True towarzyszy mamie na siłowni

Na ostatnim nagraniu we wpisie Khloe widzimy, jak ćwiczy na domowej siłowni pod czujnym okiem trenera personalnego oraz córki. True z zainteresowaniem przygląda się trenującej mamie, która podnosi ciężary i wzmacnia mięśnie nóg na specjalnym przyrządzie. Khloe stara się dawać córce dobry przykład od najmłodszych lat i pokazać, jak ważne jest zadbanie o dobrą kondycję.