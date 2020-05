Dwie lewe ręce do pieczenia? Ten przepis na cytrynowiec Anny Starmach wychodzi zawsze

Anna Starmach stara się namawiać obserwatorów do samodzielnego przygotowywania różnych posiłków. Gotowanie może stać się prawdziwą pasją. Kolejnym pomysłem kucharki jest proste ciasto cytrynowe, które wyjdzie każdemu.

Prosty cytrynowiec wg przepisu Anny Starmach

Puszyste, wilgotne i aromatyczne ciasto cytrynowe. Smak, w którym się zakochasz. Absolutny hit!

- tak Starmach zachęca do wypróbowania kolejnego przepisu. Trzeba przyznać, że deser na zdjęciach wygląda niezwykle apetycznie. W jaki sposób przygotować cytrynowiec?

Składniki na ciasto:

200 gramów mąki;

200 gramów roztopionego masła;

200 gramów cukru;

cztery jajka;

łyżeczka proszku do pieczenia;

łyżka soku z cytryny;

skórka z jednej cytryny.

Składniki na lukier:

100 gramów cukru pudru;

dwie łyżki soku z cytryny.

Przygotowanie: Najpierw utrzyj jajka z cukrem (najwygodniej będzie zabrać się do tego przy pomocy robota kuchennego lub miksera). Do powstałej masy dodaj resztę składników i miksuj przez kolejnych kilka minut. Gotowe ciasto przełóż do małej tortownicy, wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez 45 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni bez termoobiegu, na programie "góra-dół". Po upłynięciu wyznaczonego czasu sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest gotowe. Odstaw do wystygnięcia. Wymieszaj składniki na lukier. Ostygnięte ciasto udekoruj przygotowaną polewą.

Obserwatorki Starmach kochają ten przepis

Fanki pod zamieszczonym cytrynowym wpisem Starmach zostawiają mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Pyszne! Robię co kilka dni. Ostatnio zamiast cytryny dałam limonki.

Jadłam i potwierdzam najsmaczniejsze i najbardziej cytrynowe ciasto na świecie

- czytamy pod postem Anny.

Ciasto można zmodyfikować, zastępując cytrynę pomarańczą lub limonką - różne cytrusowe warianty idealnie się sprawdzą podczas ciepłego weekendu.