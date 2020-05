Ellie Goulding niedawno zdradziła, że od czasu do czasu przechodzi na 40-godzinny post. Gwiazda pod koniec sierpnia ubiegłego roku wzięła ślub - teraz przyznaje, że jej dieta od kiedy jest mężatką ulega zdecydowanej zmianie. Szczegóły ujawniła w rozmowie z magazynem "Hello".

Ellie Goulding ujawnia szczegóły diety

Goulding przed ślubem przeszła na dietę, aby móc zaprezentować się od jak najlepszej strony. Od tamtego czasu wokalistka bardziej przywiązuje uwagę do zdrowego odżywiania. Goulding w udzielonym wywiadzie wyznała, że makaron ostatnio jadła we wrześniu ubiegłego roku - podczas podróży poślubnej. Ellie podkreśliła - zmiana diety nastąpiła nie tylko ze względu na chęć wysmuklenia sylwetki. Wokalistka zauważyła, iż po większej ilości ciężkich węglowodanów źle się czuje.

Chociaż kocham smak makaronu i chleba po zjedzeniu ich większej ilości bardzo pogarsza się moje samopoczucie. Mam wrażenie, jakbym zjadła coś naprawdę ciężkiego i niezdrowego

Piosenkarka podkreśla jednak, że fani nie mają się czym martwić.

Jem bardzo zdrowo. Pilnuję, aby w moje posiłki były pełnowartościowe i bogate w potrzebne witaminy.

Ellie Goulding zrezygnowała z weganizmu

Goulding jeszcze kilka lat temu preferowała dietę wegańską. W rozmowie z "Hello" przyznała, że zrezygnowała z diety całkowicie roślinnej. Ellie bardzo trudno było wytrzymać bez... nabiału. Zamienniki nie przypadły gwieździe do gustu. Czuła, że w jej diecie czegoś brakuje. Wokalistka dodała jednak, że na pewno nie wróci do czerwonego mięsa.