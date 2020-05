Jak zacząć ćwiczyć z Ewą Chodakowską? Oto najlepsze treningi dla początkujących

Ewa Chodakowska oferuje wiele rodzajów treningów, które szybko pomogą nam spalić zbędne kalorie i pozwolą cieszyć się wymarzoną sylwetką, jeśli systematycznie podejdziemy do treningów. Panująca pandemia koronawirusa sprawiła, że mamy ograniczone możliwości zajęć - siłownie i kluby fitness są zamknięte do odwołania. Wyjściem z sytuacji są treningi online. Zaczynasz ćwiczyć i nie wiesz, od czego zacząć? Zobacz najlepsze zestawy treningowe Chodakowskiej dla początkujących!

Jak zacząć ćwiczyć z Ewą Chodakowską Ewa Chodakowska - Instagram

Treningi Ewy Chodakowskiej dla początkujących

Wiele osób podczas domowej izolacji dołączyło do wyzwania live trenerki - codziennie o osiemnastej Ewa transmituje na żywo trening, pokazując wersje dla początkujących oraz zaawansowanych. Wyzwanie "Nowa Ja" trwa łącznie 10 tygodni - celebrytka zachęca, aby włączyć się do zajęć w każdej chwili. Podczas live'ów trenerka dokładnie pokazuje, w jaki sposób powinny ćwiczyć początkujące osoby. Jakie ćwiczenia Chodakowskiej, dostępne poza relacjami na żywo, warto włączyć do treningowej rutyny?

Treningowe sześciominutówki na YouTube

Na kanale YouTube trenerki znajdziemy playlistę zawierającą zestaw 11 nagrań, które pomogą nam we wzmocnieniu sylwetki. Ewa dokładnie pokazuje, jak wykonać poszczególne ćwiczenia. Z każdym kolejnym filmem zwiększana jest intensywność treningu - wszystko jednak następuje stopniowo tak, aby każdy mógł nabrać tempa.

Skalpel Ewy Chodakowskiej

To jedno z najpopularniejszych wyzwań trenerki. Skalpel to 50 minut intensywnych ćwiczeń, które w krótkim czasie pomogą w wyrzeźbieniu sylwetki. Choć są bardziej statyczne, niż inne treningi Ewy, angażują wiele partii mięśni i poprawia naszą kondycję. Bezinwazyjny skalpel idealnie nadaje się na osób początkujących.

Dream Body

Ten zestaw powstał specjalnie z myślą o osobach początkujących, które chcą poprawić kondycję i wyrzeźbić mięśnie. Program zawiera dwie wersje każdego ćwiczenia - lekką i trudniejszą, dzięki czemu z łatwością dopasujemy je do swojego stopnia zaawansowania.