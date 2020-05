Jennifer Lopez ćwiczy z Alexem Rodriguezem. Narzeczony wokalistki przygotował prawdziwy wycisk

Utrzymanie formy jest bardzo ważne zarówno dla Jennifer Lopez, jak i Alexa Rodrigueza. Para uwielbia wspólne treningi - wzajemna motywacja i lekka rywalizacja dodaje im skrzydeł. Alex udostępnił na Instagramie nagranie ze wspólnych ćwiczeń pary oraz córek Rodrigueza.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez nie zapominają o treningach

Jedna z najpopularniejszych par amerykańskiego show-biznesu często wspiera się na siłowni. Podczas panującej pandemii J.Lo i Alex ćwiczą w domowym zaciszu, włączając we wspólne zajęcia dzieci. Tym razem Alex przygotował dwudziestominutowy trening składający się z wielu intensywnych ćwiczeń. Na wrzuconym nagraniu widzimy, jak Jennifer wyciska z siebie siódme poty, podążając za wskazówkami ukochanego. Rodriguez przygotował ćwiczenia na macie, podnoszenie hantli, biegi oraz pompki. Całe zajęcia zajęły 20 minut. Dzielna Lopez, mimo wyraźnego zmęczenia, nie poddaje się i wykonuje kolejne powtórzenia - nie jest łatwo! Zestaw Rodrigueza wymagał porządnego zaangażowania i walki z własnymi słabościami. Wspólne dopingowanie dodało wokalistce sił do ukończenia misji.

Dlaczego warto ćwiczyć z hantlami?

Dodatkowy ciężar pod postacią hantli jest świetnym rozwiązaniem na podniesienie efektywności ćwiczeń. Obciążenie sprawia, że mięśnie muszą wykonać większą pracę, dzięki temu szybciej wyrzeźbimy poszczególne partie mięśni. Hantle nie są bardzo drogim wyposażeniem - jeżeli treningi to nasza pasja, warto zaopatrzyć się we własny zestaw. Ciężarki możemy dopasować do swojej kondycji - w sklepach znajdziemy ciężarki o różnej wadze. Hantle wzmacniają i rzeźbią m.in. mięśnie ramion, nóg, brzucha, barków, ud, a także pośladków. To dobra inwestycja w piękną sylwetkę.