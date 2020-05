Idealne śniadanie dla całej rodziny? Anna Lewandowska zachwala puszyste gofry w bezglutenowej wersji

Anna Lewandowska lubi urozmaicać swoje rodzinne menu o nowe wariacje dobrze znanych przepisów. Gorące puszyste gofry to idealna propozycja na weekendowe śniadania lub kolacje. Przysmak może być prawdziwie pełnowartościowym posiłkiem - dodajmy dużo owoców oraz orzechów. Jak przygotować gofry w wersji dla osób uczulonych na gluten? Skorzystajcie z tego przepisu.

Anna Lewandowska poleca bezglutenowe gofry

Uczulenie na gluten nie musi się wiązać z porzuceniem ulubionych przepisów. Wystarczy poznać zamienniki niebezpiecznych dla alergików produktów. Gofry uwielbia prawie każdy - dzięki zamiennikom mąki pszennej mogą nimi się zajadać nawet osoby z nietolerancją glutenu.

Składniki:

100 gramów bezglutenowej mąki owsianej;

30 gramów mąki ryżowej;

cztery jajka;

200 mililitrów bezglutenowego mleka roślinnego (możemy je zastąpić innym mlekiem roślinnym);

szczypta soli morskiej;

szczypta sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia;

łyżeczka miodu;

odrobiona oleju kokosowego.

Przygotowanie: Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki oprócz oleju, którym natłuść nagrzaną gofrownicę. Smaż gofry, aż będą rumiane. Jeżeli zaczynają przywierać do gofrownicy, posmaruj ją ponownie odrobiną oleju. Gotowe gofry podawaj z domowym dżemem, owocami i orzechami.

Czym zastąpić mąkę pszenną przy słodkich wypiekach?

Osoby, które cierpią na nietolerancję glutenu muszą wyłączyć ze swojej diety produkty pszenne, w tym mąkę. Do przygotowania słodkich wypieków najlepiej sprawdza się bezglutenowa mąka owsiana z dodatkiem innej mąki, która naturalnie występuje bez tego związku. Do gofrów idealna będzie polecana przez Lewandowską mąka ryżowa. Do ciast, muffin czy naleśników polecana jest mąka kukurydziana, która nada potrawom lekko słodki smak i żółtą barwę.