Khloe Kardashian nie zwalnia tempa i kontynuuje ćwiczeniowy wycisk, nawet podczas domowej izolacji. Celebrytka niedawno wyznała, że podczas ciąży przytyła blisko 30 kilogramów. Teraz tym bardziej pilnuje, aby utrzymać sylwetkę. Podczas pandemii zamieniła ulubioną siłownię na zajęcia w domowym zaciszu. Podczas treningów wykorzystuje kilka akcesoriów, które wprowadzają trochę różnorodności. Z czym ćwiczy kardashianka?

REKLAMA

Domowy trening Khloe Kardashian

Trener personalny celebrytki w rozmowie z magazynem "Poosh" postanowił ujawnić, co pomaga Khloe zachować formę podczas domowej izolacji. W zestawie Kardashian znajduje się kilka popularnych i niedrogich akcesoriów, które bez problemu możemy kupić w sklepach sportowych. Co poleca Khloe i jej trener?

Po pierwsze - skakanka

Ostatnio ćwiczenia ze skakanką w roli głównej przeżywają swoją drugą młodość. Wiele gwiazd i trenerów personalnych pokazuje efektywne treningi i zachęca do ich wypróbowania. Nic dziwnego - z tym niepozornym sprzętem możemy przeprowadzić świetne zajęcia wzmacniające mięśnie nóg i pośladków, a to wszystko przy spalaniu zbędnych kalorii. Wyzwania ze skakanką podjęła się m.in. Marta Linkiewicz, podkreślając, że zdaje sobie sprawę, iż nie jest to wcale łatwy rodzaj treningu.

Po drugie - taśmy oporowe

Ilość rodzajów ćwiczeń, które można wykonać z ich wykorzystaniem, mówi sama za siebie. Z gumami oporowymi możemy trenować praktycznie wszystkie partie mięśni. Taśmy dostaniemy w różnych stopniach rozciągliwości, dlatego nadają się zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników ćwiczeń.

Zobacz wideo Trening z gumą. 7 ćwiczeń wyszczuplających nogi

Po trzecie - tarcza ślizgowa

Ten niepozornie wyglądający dysk może nam pomóc w domowych treningach crossfit oraz ćwiczeń siłowych. Tarcze sprawdzą się przy ćwiczeniu mięśni talii oraz brzucha. Dyski poprawiają naszą wytrzymałość a także stabilność podczas wykonywanych ruchów.

dyski pomagają w stabilizacji Katie-The Graceful Athlete - Instagram