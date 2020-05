Kasia Rain pokazała szybki trening z gumami oporowymi. Ćwiczenia nie należą do najprostszych - sprostasz wyzwaniu?

Kasia Rain jest popularną trenerką i ekspertką żywieniową, która układa treningi dla modelek. Polka wystąpiła w roli ekspertki w holenderskiej edycji programu "Next Top Model". Na czas domowej izolacji Kasia proponuje wzmocnić ćwiczenia za pomocą taśm treningowych.

Szybki trening z gumami przygotowany przez Kasię Rain

Trenerka pokazała w skrócie kilka ćwiczeń. Każde z nich wykonujemy przez 30 sekund, starając się nie robić przerw. Cały obwód (czyli wszystkie figury) powtarzamy w czterech rundach. Potrzebujemy taśm treningowych oraz wygodnej maty.

Ćwiczenie 1

Przyjmujemy pozycję klęku podpartego. Taśmy zaczepiamy o stopy. Następnie prostujemy jedną nogę do tyłu, rozciągając tym samym taśmę. Po upłynięciu 30 sekund zmieniamy nogi.

Ćwiczenie 2

Pozostając w pozycji z pierwszej figury, prostujemy jedną nogę do tyłu i staramy się wytrzymać w tej pozycji przez pół minuty, unosząc ją lekko w górę i w dół.

Ćwiczenie 3

Siadamy na macie. Taśmę zakładamy na wysokości kostek. Odchylamy tułów do tyłu, utrzymując równowagę dzięki podporze w ramionach. Unosimy wyprostowane nogi w górę, na przemian naciągając i poluźniając taśmę. Następnie wracamy w dół, wykonując ten sam rodzaj ruchu.

Ćwiczenie 4

Kolejnym ćwiczeniem są popularne nożyce, które są zdecydowanie bardziej efektywne i trudniejsze do powtórzenia, jeśli użyjemy gum oporowych.

Ćwiczenie 5

Kładziemy się na plecach, nogi uginamy w kolanach. Gumę oporową zakładamy tuż nad kolana. Następnie unosimy tułów do góry za pomocą mięśni brzucha. Nogi muszą zostać w lekkim rozkroku w taki sposób, aby taśma oporowa była napięta podczas wykonywania ćwiczenia.

Ćwiczenie 6

Powtarzamy figurę z ćwiczenia trzeciego, kładąc tym razem ręce płasko na ziemi.

Ćwiczenie 7

Do wykonania ostatniego ćwiczenia kładziemy się na brzuchu i zakładamy taśmę na wysokości kostek. Odchylamy lekko tułów do góry, podtrzymując pozycję ugiętymi w łokciach rękami. Delikatnie unosimy do góry nogi i rozciągamy gumę. Staramy się wytrzymać w pozycji pół minuty, nie dotykając stopami do podłoża.