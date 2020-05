Ewa Chodakowska zachęca do wypróbowania przepisu na muffinki: Równowaga musi być

Ewa Chodakowska co kilka dni wrzuca nowe inspiracje na dietetyczne i pyszne słodkości. Jak sama pisze, "równowaga musi być". Babeczki zaproponowane przez trenerkę świetnie się sprawdzą jako zdrowa przekąska w ciągu dnia. Z samodzielnym przygotowaniem muffin poradzi sobie każda z nas.

REKLAMA

Ewa Chodakowska - przepis na muffiny Ewa Chodakowska - Instagram

Muffiny w malinowym wydaniu - przepis Ewy Chodakowskiej

Składniki:

garść świeżych lub mrożonych malin;

bardzo dojrzały banan;

pół szklanki mąki owsianej;

pół łyżeczki proszku do pieczenia;

łyżeczka miodu;

dwie łyżki oleju rzepakowego;

1/4 szklanki napoju roślinnego, Ewa poleca migdałowy;

jedno jajko.

Przygotowanie: wymieszaj rozgniecionego banana z jajkiem, mlekiem i miodem. W misce zmieszaj mąkę i proszek do pieczenia, następnie dodaj mokre składniki. Dodaj do przygotowanej masy maliny i dokładnie wymieszaj. Przełóż ciasto do foremek na muffinki. Wstaw do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piecz przez dwadzieścia minut.

Do ciasta możesz dodać dwie lub trzy łyżki stołowe kakao, aby uzyskać czekoladowy posmak. Muffinki możesz dowolnie modyfikować i przygotowywać je z różnymi owocami. Jedno ciastko zawiera około 200 kalorii. Jeżeli chcesz podać deser w wegańskiej wersji, jajko zastąp roślinnym jogurtem, musem jabłkowym lub puree z dyni albo słodkich ziemniaków.

Trwa ćwiczeniowe wyzwanie Ewy Chodakowskiej

Live'y na Instagramie trenerki przyciągają pokaźne grono zadowolonych uczestników. Codziennie pod postami Chodakowskiej pojawiają się komentarze fanek, które uczestniczą w każdych kolejnych zajęciach. Inspirujące zdrowe przepisy na łakocie stają się dodatkową motywacją do tego, aby prowadzić zdrowy tryb życia.