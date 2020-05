Ania Starmach zdradziła sekret dobrego nastroju. Ten jeden składnik zdziała cuda

Ania Starmach słynie z szerokiego, szczerego uśmiechu i radosnego usposobienia. Jak to robi? Jedną z tajnych broni na dobry nastrój jest szczególny kuchenny dodatek. Peruwiańska miechunka to kolejny superfood pochodzenia roślinnego, który zawiera wiele cennych wartości odżywczych. Jak wykorzystuje go w kuchni Ania?

REKLAMA

Ania Starmach - superfoodsy purella

Ania Starmach zdradziła sekret dobrego humoru

Starmach od początku marca prowadzi na Youtubie program "Superfoody na co dzień", gdzie zaraża wszystkich pozytywną energią i miłością do gotowania. Skąd Ania czerpie siły?

Ludzie często pytają mnie: Aniu, co ty robisz, że tak często się uśmiechasz? Moi Drodzy, jem miechunkę! Jedzenie miechunki poprawia nastrój, wzrok oraz świetnie działa na odporność

- mówi Starmach. Owoc ten przypomina pomidorki koktajlowe. Zawiera dużo witaminy C, a naturalnie występuje w Brazylii. Ma słodki smak, który przełamany jest odrobiną kwasowości.

Jogurt z dyniowym puree i miechunką wg przepisu Ani Starmach

W kolejnym odcinku programu Starmach na platformie Youtube, kucharka zdradziła jeden ze swoich ulubionych przepisów na pyszne, energetyczne i poprawiające humor śniadanie ze wspomnianym superfoodsem. Jak przygotować jogurt z dyniowym puree i miechunką?

Składniki:

pół dyni;

szczypta kardamonu;

szczypta cynamonu;

szczypta gałki muszkatołowej;

300 mililitrów jogurtu typu greckiego;

dwie garści miechunki;

łyżka miodu;

garść muesli.

Przygotowanie: Pokrój dynię w drobną kostkę. Wymieszaj przyprawy z dynią i ułóż ją na blaszce do pieczenia. Piecz około 20 minut w 180 stopniach. Następnie zmiksuj dynię aż do konsystencji puree. Połowę porcji miechunki z przepisu wymieszaj z jogurtem i przełóż do szklanek, wypełniając je do połowy. Na jogurt nalej dyniowy mus i posyp po wierzchu pozostałą miechunką i odrobiną miodu.

Zdrowe, pełnowartościowe i pyszne śniadanie gotowe!

Ania Starmach - koktajl z miechunką Purella