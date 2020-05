Brak pomysłu na śniadanie? Wypróbuj owsiano-kukurydziane naleśniki Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska dba o to, aby dostarczać fanom porcję kulinarnych inspiracji, które sprawdzą się również u osób z występującymi nietolerancjami pokarmowymi. Jak urozmaicić swoje śniadanie? Naleśniki w różnych wersjach sprawdzą się zawsze.

Naleśniki owsiano-kukurydziane wg Anny Lewandowskiej

Składniki:

120 gramów mąki owsianej;

60 gramów mąki kukurydzianej

jedno jajko;

pół szklanki roślinnego mleka;

pół łyżeczki oleju kokosowego;

łyżka cukru kokosowego;

pół szklanki borówek;

pół szklanki malin.

Przygotowanie: Zblenduj składniki na ciasto. Na patelni rozgrzej olej i usmaż naleśniki. Następnie zblenduj maliny i podawaj z usmażonymi naleśnikami. Udekoruj ulubionymi owocami, orzechami, kawałkami czekolady. Możesz też dodać jogurt lub śmietanę - w zależności od tego, jak wygląda twoja dieta.

Zalety mąki owsianej i kukurydzianej

Mąka kukurydziana jest zalecana do używania przez osoby, które cierpią na nietolerancję glutenu, gdyż nie posiada w składzie tego rodzaju białka. Trochę inaczej jest z mąką owsianą, która nie jest polecana osobom chorującym na celiakię. Obie mąki posiadają wiele witamin i minerałów, które są potrzebne nam w codziennej diecie. Mąka owsiana zalecana jest do stosowania przy naleśnikach i słodkich wypiekach. W sklepach ze zdrową żywnością i większych marketach możemy znaleźć mąkę owsianą bezglutenową, którą na spokojnie mogą używać osoby z nietolerancjami. Mąka kukurydziana ma lekko słodki smak i nadaje potrawom lekko żółtą barwę. Najlepiej jest zmieszać obie mąki - w ten sposób uzyskamy najlepszej jakości ciasto, które bez problemu nada się do domowych wypieków.