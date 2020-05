Resztki w lodówce? Ania Starmach ma na nie sprawdzony sposób. Ten przepis możesz dowolnie modyfikować

Ania Starmach podkreśla, że w gotowaniu liczy się nie tylko smak samych potraw, lecz także to, w jaki sposób zagospodarujemy zapasami. Takie rozplanowanie posiłków pomaga w niemarnowaniu żywności i maksymalnym wykorzystaniu tego, co znajduje się w naszej lodówce. Nie masz pomysłu na resztki warzyw i makaronu? Zobacz, co wyczarowała Anna.

REKLAMA

Anna Starmach podzieliła się prostym przepisem na makaron

Makaron z odpowiednimi przyprawami można przygotować na wiele różnych sposobów. Starmach udowodniła, że można ugotować coś z niczego - ten prosty przepis można zmodyfikować, dodając różne warzywa i dodatki - w zależności od tego, co mamy w swoich spiżarniach. Jak wyglądała inspiracja Anny?

Składniki:

500 gramów makaronu;

łyżka soli do gotowania;

natka pietruszki;

natka marchewki;

końcówki szparagów;

twarda część brokuła;

garść czosnku niedźwiedziego;

50 gramów parmezanu lub innego sera;

garść pestek słonecznika i dyni;

dwie łyżki bułki tartej;

50 mililitrów wody;

100 mililitrów oliwy;

szczypta soli;

sok z połówki cytryny.

Wykonanie: Ugotuj makaron wg instrukcji na opakowaniu, w dobrze osolonej wodzie. Do blendera wsyp wszystkie składniki. Brokuły i szparagi wcześniej ugotuj. Zmiksuj do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Dopraw do smaku i wymieszaj pesto z makaronem. Podsmaż bułkę tartą na maśle i posyp nią gotowy makaron. Na koniec zetrzyj parmezan.

Przepis możesz modyfikować i zamiast brokuła dodać np. kalafior. Smaczne pesto przygotujesz również z fasolki szparagowej z dodatkiem orzechów włoskich lub bazylii.