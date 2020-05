Ellie Goulding pości nawet do 40 godzin. Piosenkarka twierdzi, że robi to w bezpieczny dla zdrowia sposób

Ellie Goulding zachwyca fanów szczupłą i wysportowaną sylwetką. Wokalistkę często możemy zobaczyć na siłowni lub ćwiczącą w domu. W udzielonym dla "Mirror" wywiadzie Ellie zdradziła, jak wygląda jej dieta. Sposób odżywiania Goulding może wywołać nieco kontrowersji.

Ellie Goulding pości nawet do 40 godzin

Piosenkarka jest fanką aktywności fizycznej, co często dokumentuje na Instagramie. Oprócz intensywnych treningów Ellie przyznała się do stosowania specyficznego sposobu odżywiania, który polega na wprowadzeniu 40-godzinnej głodówki. Goulding przez prawie dwa dni nie dostarcza do organizmu żadnego jedzenia. W rozmowie z magazynem "Mirror" gwiazda twierdzi, że przeprowadza post w sposób bezpieczny dla zdrowia:

Poszczę w zdrowy sposób, celowo przed i po poście zjadając bardzo obfite i pożywne posiłki. Podczas postu piję wysokiej jakości elektrolity oraz dużo wody. Post jest bezpieczny, jeśli jesteś w pełni zdrowy. Zaczynałam od 12-godzinnej głodówki, budując sobie drogę do czterdziestu godzin. Taki post od czasu do czasu to świetny sposób na poprawienie pracy układu pokarmowego

- wyznała w rozmowie wokalistka. Wiele gwiazd stosuje posty 12,14 a nawet 16-godzinne. Jednak zastosowana metoda przez Ellie wydaje się zbyt drastyczna i może budzić wiele zastrzeżeń. Post przerywany stosowała Maja Bohosiewicz, zobaczcie, jak skomentowała IF dietetyk.

Jak wygląda ćwiczeniowa rutyna Ellie Goulding?

Piosenkarka uwielbia biegać. Przed wybuchem pandemii dużo czasu spędzała na siłowni - przyznała się, że w pewnym momencie trenowała za dużo, czuła się wręcz uzależniona od zajęć. To był sygnał do przystopowania. Obecnie Ellie spędza czas w domu razem ze swoim mężem, ćwicząc w domu.