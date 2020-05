Anna Lewandowska zachęca do wypróbowania koktajlu owocowo-kokosowego. To energetyczna i wyjątkowo smaczna przekąska

pani_rosomak 2 godziny temu 0

Napój kokosowy? Przecież to jest przetworzone! Podobnie zresztą jak "mleko" sojowe czy ryżowe. Produkt przemysłowy udający "zdrową żywność". Z definicji produkt nieprzetworzony to coś co przyniesiesz z ogródka czy zagrody i zjesz od razu lub po obróbce termicznej. Te napoje tak NIE powstają.