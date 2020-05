Dieta Kate Middleton. Jak wygląda dzienne menu? Z ulubioną potrawą księżnej wiąże się pewna historia

Księżna Kate nie tylko lubi zdrowo się odżywiać, lecz także samodzielnie przygotowywać posiłki dla całej rodziny. Jak wygląda dieta księżnej w ciągu dnia? W "Hello Magazine" pojawiły się nowe szczegóły, dotyczące dziennego menu.

Dzienna dieta Kate Middleton

Księżna Cambridge zaczyna swój dzień od porcji witamin pod postacią zdrowego koktajlu. Poranne smoothie składa się z jarmużu, spiruliny, matchy, szpinaku, kolendry oraz jagód. Podobną mieszankę na śniadanie wypija Meghan Markle. Po odżywczym soku Kate sięga po klasyczną owsiankę.

Kolejnym posiłkiem jest lunch, na który księżna spożywa głównie potrawy bezmięsne. Często jest to falafel lub curry z ciecierzycy lub sushi, które jest również uwielbiane przez księcia Williama.

Jak wygląda główny posiłek księżnej w ciągu dnia?

Obiad podawany jest późnym popołudniem, kiedy cała rodzina może wspólnie zasiąść przy stole. Najczęściej w menu pojawiają się potrawy z makaronu, pieczenie oraz curry. Księżna Kate przepada za kuchnią indyjską i pikantnymi przyprawami, w przeciwieństwie do swojego męża, który zwykle ma problem ze zbyt ostrym smakiem.

Dwa ulubione dania całej rodziny

Gdyby księżna miała wybrać jedną ulubioną potrawę, z pewnością byłby to pieczony kurczak, którym zajada się cała rodzina. Co ciekawe, to właśnie podczas przyrządzania tego dania William oświadczył się Kate. Na drugim miejscu uplasował się makaron, za którym przepadają dzieci księżnej. Żona księcia Williama przyznała, że któregoś dnia jej pociechy same przygotowały porcję makaronu z serem - na pewno sprawiły tym rodzicom wiele radości.