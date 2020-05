Khloe Kardashian zrzuciła po porodzie prawie 30 kilogramów. Jak jej się to udało? Celebrytka zdradza szczegóły

Podczas ciąży z True Khloe Kardashian przytyła prawie 30 kilogramów. Celebrytka w końcu zdecydowała się na szczere wyznania, w jaki sposób udało jej się zejść z wagi i wrócić do swoich wcześniejszych wymiarów. Kardashianka ujawniła szczegóły powrotu do sylwetki w transmisji na żywo "Poosh" - magazynu należącego do Kourtney.

Sekret Khloe Kardashian - w jaki sposób wróciła do formy sprzed ciąży?

Jak donosi magazyn "People", Khloe w rozmowie z siostrą wyznała:

Jeżeli chcesz szybko zrzucić znaczną liczbę kilogramów, musisz wziąć się za dietę i treningi

- podkreśliła (niezbyt odkrywczo, przyznajmy) Kardashianka. Obecnie Khloe waży nieco ponad 68 kilogramów. Jej celem jest zejście do 63 kilo. Celebrytka zaznacza, że powrotu do formy nie osiągnęła z dnia na dzień. To długi proces, który trwał rok. Przez ten czas świeżo upieczona mama uczyła się nie tylko w jaki sposób odzyskać dawną figurę, lecz także jak zyskać równowagę pomiędzy zajmowaniem się małą True, życiem zawodowym a chwilą dla siebie.

Codzienna rutyna Khloe Kardashian podczas koronawirusa

Obecnie przez panującą pandemię gwiazda skupia się przede wszystkim na ćwiczeniach:

Przez koronawirusa małą uwagę przywiązuję do jedzenia, co oczywiście nie oznacza, że ciągle jem fast foody. Mam ustawioną zdrową i smaczną dietę. Czasem pozwalam sobie na wyjątki. Nie chcę całkowicie rezygnować z ulubionych potraw

- dodała enigmatycznie Khloe. Kardashianka może nie poświęca się całkowicie diecie, ale jej grafik treningowy zawsze jest dopięty na ostatni guzik. Celebrytka dokładnie wie, co powinna robić, aby zadbać o figurę. Od czasu porodu stosuje dietę keto na zmianę z postem przerywanym, co przyniosło jej najlepsze efekty. Zrezygnowała również ze słodkich napojów oraz słodyczy, które zastąpiła owocami.