Meghan Markle piecze to ciasto dla księcia Harry'ego. To znany przepis, ale zawiera dwa tajne składniki

Meghan Markle uległa napływającej modzie - chlebek bananowy bije rekordy popularności na Instagramie. Nic dziwnego - ciasto jest bardzo smaczne i niezwykle proste w przygotowaniu. Przepis możemy modyfikować na różne sposoby - co do podstawowej bazy dodaje Meghan?

Dwa tajne składniki Meghan Markle

Jak podaje magazyn "People", Meghan popisała się swoimi zdolnościami kulinarnymi w 2018 roku, podczas podróży do Australii. Markle i książę Harry byli wtedy gośćmi w Admiralty House - oficjalnej rezydencji gubernatora Australii w Sydney. Podczas podróży, para odwiedziła również pewną rodzinę farmerską w Dubbo. Księżna Sussex podarowała dla Woodley'ów puszkę znakomitej herbaty Fortnum & Mason Royal oraz upieczony dzień wcześniej bananowy przysmak. Podstawową wersję ciasta, Markle urozmaiciła dodając imbir oraz płatki czekoladowe. Chlebek posiadał dużo bananów - tak, jak lubi najbardziej książę Harry.

Chlebek bananowy - podstawowy przepis

Chleb na słodko jest wyjątkowo prostym deserem. Ciasto możemy przygotować również w wersji wegańskiej - wystarczy zamienić mleko na napój roślinny, użyć margaryny zamiast masła i nie dodawać jajka.

Składniki:

3, 4 dojrzałe banany; 1,5 szklanki mąki pszennej;

75 gramów roztopionego masła;

jedno jajko;

szczypta soli;

szczypta ekstraktu waniliowego;

3/4 szklanki brązowego cukru;

łyżeczka sody oczyszczonej.