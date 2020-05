Klaudia El Dursi wróciła do ćwiczeń po dłuższej przerwie. Pomaga jej znana trenerka fitness

Klaudia El Dursi odnalazła w sobie motywację, aby wrócić do regularnych ćwiczeń. Celebrytce pomogła w zebraniu się w sobie jej osobista trenerka, Gosia Gałkowska. Ćwiczy z nią wiele polskich gwiazd, w tym inne byłe uczestniczki "Top Model": Karolina Gilon i Karolina Pisarek.

Klaudia El Dursi wróciła po przerwie do treningów

Gwiazda ostatniej edycji show TVN-u może pochwalić się wyjątkowo szczupłą sylwetką. Mimo dwójki dzieci, ciało Klaudii nie straciło elastyczności i napiętych mięśni. To wszystko zasługa regularnie wykonywanych ćwiczeń. El Dursi podczas domowej izolacji troszkę się rozleniwiła, jeśli chodzi o treningi. Celebrytka zebrała siły i postanowiła wziąć się znowu za siebie - pomaga jej w tym trenerka personalna, która odwiedziła Klaudię i przeprowadziła jej porządny wycisk.

Gosia Gałkowska trenuje z El Dursi - postawiła na te ćwiczenia

Z InstaStories Klaudii możemy wywnioskować, że Gosia przygotowała trening z gumami oporowymi oraz obciążnikami na kostki. Do intensywnych ćwiczeń należy wracać pomału, o czym pamięta instruktorka. Na nagraniach, którymi podzieliła się El Dursi widzimy, jak celebrytka stara się wykonać poprawnie i z zaangażowaniem wszystkie zaproponowane przez trenerkę figury. Wykonywany trening skupiał się przede wszystkim na pośladkach, brzuchu oraz wzmocnieniu całego ciała.

Dlaczego warto ćwiczyć z taśmami treningowymi i obciążnikami do kostek?

Takie dodatkowe wyposażenie pod postacią taśm oraz ciężarków podnosi intensywność wykonywanych ćwiczeń. Jeżeli pozwala nam na to nasza kondycja, możemy je włączyć do naszych treningów. W ten sposób mięśnie będą wykonywały większą pracę, co wiąże się z lepszymi i szybciej zauważalnymi efektami.