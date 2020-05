Metamorfoza Adele to wynik diety i ćwiczeń. Do sukcesu gwiazdy przyczynił się trener osobisty Pete Geracimo

Adele wygląda kwitnąco i z dumą prezentuje nową sylwetkę, pozując do zdjęcia z okazji swoich 32. urodzin. Piosenkarka zrzuciła blisko 50 kilogramów, stosując dietę sirtfood, a także odbywając intensywne treningi. W social mediach pojawił się ogromny szum wokół metamorfozy artystki. W obronie Adele stanął jej były trener osobisty, Pete Geracimo. Kim jest instruktor, który stoi za sukcesem przemiany gwiazdy?

Pete Geracimo - trener osobisty Adele

Geracimo rozpoczął swoją przygodę z zajęciami dla Adele zaraz po wydaniu albumu "25". Tamte miesiące nie należały do łatwych. Wokalistka powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, później przeszła operację, a zaraz miała jechać w trasę koncertową, aby promować nową płytę. Oparcie, jakie Adele zyskała w trenerze było niezwykle ważne. Pete opracował intensywne treningi, piosenkarka zaczęła się zdrowiej odżywiać i nie odpuszczała aktywności fizycznej.

Pete Geracimo zachęca Brytyjczyków do podjęcia aktywności fizycznej

Trener z wielkim zaangażowaniem prowadzi swój Instagram, na którym pojawiają się propozycje aktywności fizycznej, zarówno do wykonania w domu, jak i na siłowni. Pete postawił ostatnio na proste ćwiczenia domowe z wykorzystaniem łatwo dostępnych akcesoriów. To idealne pomysły na czas panującej pandemii. Geracimo ma świetnie zbudowaną i wyrzeźbioną sylwetkę. Z pewnością motywuje wielu panów do niezaniedbywania swojej kondycji. Instruktor w ostatnim czasie prowadzi również instagramowe treningi live - na pewno warto skorzystać z takiej możliwości wspólnych ćwiczeń.