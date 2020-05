Adele schudła na diecie sirtfood. Na czym polega? Mamy opinię specjalisty

Adele skończyła niedawno 32 lata. Z tej okazji na oficjalnym Instagramie wokalistki pojawiło się nowe zdjęcie, na którym gwiazda olśniewa sylwetką. Przyjaciółka artystki podzieliła się fotografią, na której możemy zobaczyć nową figurę Adele w całej okazałości. Przemiana wokalistki jest m.in. efektem stosowania diety sirtfood, która rośnie w popularność.

Dieta sirtfood - czym jest?

Dieta sirtuinowa jest coraz częściej polecana przez firmy kateringowe. Czy to prawdziwa żywieniowa rewolucja? Dzięki tej diecie Adele udało się zrzucić zbędne kilogramy bez efektu jojo. Co wiemy na temat sirtfood? Nazwa tego modelu odżywiania pochodzi od sirutin, czyli grupy białek, które prawdopodobnie są odpowiedzialne za procesy starzenia się naszego organizmu. Zastosowanie tej diety polega na włączeniu do jadłospisu produktów, które zawierają ten konkretny rodzaj białka.

Dieta Adele - jak ją stosować?

Eksperci do spraw żywienia, którzy badają wpływ sirtfood na nasz organizm, zauważają, że włączenie sirutin do menu powoduje szybsze spalanie tłuszczu oraz reguluje metabolizm. Jeżeli chcemy aktywować sirutiny w naszym ciele, musimy włączyć do diety produkty bogate w polifenole, które wchodzą w reakcję z białkami. Do takiej grupy żywności należą m.in.:

sałaty, jarmuż, rukola, pietruszka;

orzechy: włoskie, migdały, pistacje;

daktyle;

kapusta, kalafior, brokuły, brukselka, rzodkiew, rzepa;

owoce takie jak: gruszki, winogrona, jagody, truskawki, borówki.

gryka i żyto;

seler razem z nacią;

oliwa z oliwek, koniecznie z pierwszego tłoczenia;

przyprawy: papryka chili, kurkuma, curry, lubczyk;

kawa;

kakao;

zielona herbata.

Przy stosowaniu sirtfood dozwolone są również wino i czekolada. W jaki sposób zacząć stosować dietę? Odpowiedziała nam Maja Krzyżanowska:

Przez pierwsze dni kaloryczność jest obniżona do około 1000 kalorii i spożywa się wyłącznie zielone soki i jeden posiłek bogaty w polifenole. Przez kolejne kilka dni kaloryczność wynosi już 1500 kalorii, a menu składa się z dwóch zielonych soków i dwóch posiłków. Następnie zaleca się komponowanie posiłków w oparciu o produkty bogate w polifenole

- komentuje dietetyk.

Czy dieta sirtfood jest bezpieczna? Poznaj opinię specjalisty

Szybkie chudnięcie brzmi bardzo zachęcająco - czy jednak jest to bezpieczne? Postanowiłyśmy zasięgnąć rady specjalisty:

Pewne wątpliwości budzą szybkie efekty diety. Lubimy spektakularne metamorfozy i błyskawiczne efekty. Warto wiedzieć, że szybki spadek masy ciała podczas takiej restrykcyjnej diety to po prostu spadek glikogenu i wody. Z pewnością warto włączyć do naszego codziennego jadłospisu produkty pełne polifenoli i związków biologicznie czynnych, które są rekomendowane nie tylko w 'diecie Adele', lecz także w świetne udokumentowanej diecie śródziemnomorskiej, czy też mniej modnej, ale ciągle obowiązującej piramidzie żywieniowej

- komentuje Krzyżanowska.

Czy dieta sirtfood może zatrzymać procesy starzenia?

Informacje na ten temat krążą po sieci. Jaka jest prawda? Czy istnieją potwierdzone badania, które jednoznacznie wskazują na potwierdzenie tej teorii?

Niestety, nauka nie mówi nam zbyt wiele o diecie SIRT. Wiemy, że sirtuiny faktycznie przyczyniają się do regulacji metabolizmu glukozy i tłuszczów w odpowiedzi na zmiany poziomu energii. Dodatkowo, ograniczenie kalorii może spowalniać procesy starzenia. Badania na myszach pokazują, że gryzonie z wyższym poziomem SIRT6 żyją dłużej niż myszy z grupy kontrolnej. Podobne wnioski można wyciągnąć z badań... drożdży. Jednak jak wiemy, wnioski oparte o badania na drożdżach, myszach czy komórkach macierzystych ciężko przenieść człowieka

- odpowiada na nasze pytania dietetyk. Warto śledzić pojawiające się informacje, dotyczące tej ciekawej diety i podchodzić do niej ze zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy też, aby chęć przejścia na nowy model odżywiania skonsultować się ze specjalistą.